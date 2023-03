Κοινωνία

Ντελιβεράδες έκαναν και διανομή… ποικιλίας ναρκωτικών (εικόνες)

Πως οι δύο άνδρες είχαν στήσει δίκτυο διάθεσης ναρκωτικών. Που και πως εντοπίστηκαν. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, «Συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες χθες (17-3-2023) στο Χαλάνδρι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 31χρονος ημεδαπός και 29χρονος αλλοδαπός, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Στο πλαίσιο δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη εμπόρων-διακινητών ναρκωτικών και κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση δύο ατόμων στη διακίνηση κοκαΐνης, κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ειδικότερα, ο 31χρονος κατελήφθη να κατέχει συσκευασία περιέχουσα 0,7 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας και ο 29χρονος να κατέχει εντός της οικίας του στο Χαλάνδρι, 120,93 γραμμ. ακατέργαστη κάνναβη και συσκευασία περιέχουσα 9,14 γραμμ. κοκαΐνη.

Συνολικά από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

859,14 γραμμ. κοκαΐνης

136,57 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης

99,7 γραμμ. κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας

το χρηματικό ποσό των 720 ευρώ

3 ηλεκτρονικές ζυγαριές

2 μοτοσυκλέτες

2 κινητά τηλέφωνα

3 τρίφτες

Πλήθος νάιλον συσκευασιών

Χαρακτηριστικό της δράσης τους αποτελεί η κάλυψη στη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών, καθόσον την πραγματοποιούσαν εκμεταλλευόμενοι την εργασία τους ως διανομείς καφέ και φαγητού (delivery) .

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».

