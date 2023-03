Κοινωνία

Τέμπη: Μαθητές διασκεύασαν “Το φιλαράκι” και τραγουδούν για τα θύματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγουδούν και συγκινούν οι μαθητές από την Θεσσαλονίκη, στέλνοντας μηνύματα τόσο στους συγγενείς των θυμάτων, όσο και στους κρατούντες για όσα λάθη πρέπει να διορθωθούν.

Μήνυμα για την τραγωδία των Τεμπών έστειλαν οι μαθήτριες και οι μαθητές του ιδιωτικού σχολείου στη Θεσσαλονίκη, δείχνονταν με τον τρόπο αυτό την συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες, υπό την καθοδήγηση της εκπαιδευτικού κ. Χωλίδου Ειρήνης και της υπεύθυνης εκπαιδευτικών δράσεων κ. Κόντου-Φουντά Ιωάννα, ένωσαν τις φωνές τους και διασκεύασαν το τραγούδι της Σοφίας Βόσσου, «το φιλαράκι» με στίχους που εμπνεύστηκαν τα ίδια τα παιδιά, δείχνοντας τον δρόμο για ένα καλύτερο μέλλον.

«Στέλνω μήνυμα αγάπης τώρα σε όλους τους γονείς που έχασαν το παιδί τους, θέλω μόνο να τους πω ότι τους νιώθω και πονώ, συντάσσομαι μαζί τους», τραγουδούν οι μαθητές από τη Θεσσαλονίκη και συγκινούν.

Ο σταθμάρχης έκανε βάρδιες... πριν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας, όσον αφορά τον 59χρονο σταθμάρχη Λάρισας, που είναι μεταξύ των κατηγορουμένων για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», η εκπαίδευση του σταθμάρχη της Λάρισας διήρκησε από 1/8/2022 έως 23/1/2023. Ωστόσο, εμφανίζεται στο πρόγραμμα βαρδιών του Ιανουαρίου (καταρτίζεται στις αρχές του μήνα) αρχικά ως μαθητευόμενος και στη συνέχεια ως σταθμάρχης βάρδιας, πριν βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Συγκεκριμένα, στις 23, 24 και 25 Ιανουαρίου ο σταθμάρχης δίνει εξετάσεις που αφορούν στην κυκλοφορία των συρμών, την ηλεκτροκίνηση και τα συστήματα GSMR, δηλαδή το σύστημα σιδηροδρομικής κυκλοφορίας και το ETCS, που είναι το ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου αμαξοστοιχιών. Όμως στο πρόγραμμα που έχει βγει εκ των προτέρων για τον Ιανουάριο, στις 26/1 έχει κανονικά βάρδια σταθμάρχη, με τον υπεύθυνο βαρδιών να προδικάζει προφανώς ότι αποκλείεται να αποτύχει στις εξετάσεις. Κι ενώ, ο ίδιος στην κατάθεσή του, αναφέρει ότι στις 21/2 έκανε μαθητεία στον σταθμό των Νέων Πόρων, ήδη από τον Ιανουάριο είναι χρεωμένος με βάρδια σταθμάρχη.

Ειδήσεις σήμερα:

Τιμολόγια ρεύματος: Τι θα ισχύσει τον Απρίλιο

Κως: Τούρκοι δίνουν δωρεάν ακτοπλοϊκά για μετάβαση σε νοσοκομείο της Αλικαρνασσού! (βίντεο)

11ος Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή