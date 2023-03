Κόσμος

Ουκρανία - Μαριούπολη: Επίσκεψη Πούτιν στην κατεχόμενη πόλη

Αιφνιδιαστική επίσκεψη στην Μαριούπολη, μετά την περιήγηση του στην Σεβαστούπολη, πραγματιποίησε ο Ρώσος Πρόεδρος.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποίησε αιφνιδιαστική επίσκεψη στη Μαριούπολη, μετέδωσαν σήμερα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αναφερόμενα στο πρώτο από την αρχή του πολέμου ταξίδι του ηγέτη του Κρεμλίνου στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη της ουκρανικής περιφέρειας του Ντονμπάς.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε αφού ο Πούτιν είχε μεταβεί χθες, Σάββατο, στην Κριμαία, για μια επίσκεψη που δεν είχε προαναγγελθεί και με την οποία σηματοδότησε την ένατη επέτειο της προσάρτησης από τη Ρωσία αυτής της ουκρανικής χερσονήσου, μόλις δύο ημέρες αφότου το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε ένταλμα για τη σύλληψη του ρώσου ηγέτη.

Η κατάληψη της Μαριούπολης το Μάιο, έπειτα από μια από τις πιο μακροχρόνιες και πολύνεκρες μάχες του πολέμου, ήταν η πρώτη μεγάλη νίκη της Ρωσίας μετά την αποτυχία της να καταλάβει το Κίεβο.

Ο Πούτιν μετέβη με ελικόπτερο στη Μαριούπολη, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το Κρεμλίνο.

Με την επίσκεψή του αυτή, ο Πούτιν βρέθηκε πιο κοντά από κάθε άλλη φορά από την αρχή του πολέμου στις γραμμές του μετώπου. Οδηγώντας ο ίδιος ένα αυτοκίνητο, μετέβη σε διάφορες γειτονιές της πόλης και έκανε στάσεις για να μιλήσει σε κατοίκους.

Στην περιφέρεια Νέφσκι της Μαριούπολης, μια νέα συνοικία κατοικιών η οποία οικοδομήθηκε από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, ο Πούτιν επισκέφθηκε μια οικογένεια στο σπίτι της, ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Ο αρχηγός του κράτους επιθεώρησε επίσης την ακτογραμμή της Μαριούπολης στην περιοχή του γιότ κλαμπ, το κτήριο του θεάτρου, αξιομνημόνευτα μέρη της πόλης», μετέδωσε το πρακτορείο Ιντερφάξ επικαλούμενο την υπηρεσία Τύπου του Κρεμλίνου.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν σήμερα πως ο Πούτιν συναντήθηκε επίσης με τον κορυφαίο διοικητή της στρατιωτικής επιχείρησής του στην Ουκρανία, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Γκερασίμοφ, ο οποίος είναι επικεφαλής του πολέμου που διεξάγει η Μόσχα στην Ουκρανία.





