Ημιμαραθώνιος Αθήνας: Νικητής ο Παναγιώτης Καραΐσκος (εικόνες)

Τον 11ο Ημιμαραθώνιο κέρδισε ο Παναγιώτης Καραϊσκος, ο οποίος με τη νίκη του αυτή έφτασε τις πέντε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα.

Ο Καραΐσκος τερμάτισε πρώτος σε 1:07:59, στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Δημήτρης Τσάκαλος και τρίτος ο νικητής του Μαραθωνίου της Αθήνας, Χαράλαμπος Πιτσώλης.

Στις γυναίκες τον 11ο Ημιμαραθώνο κέρδισε η Ισμήνη Παναγιωτοπούλου που τερμάτισε πρώτη 1:17:46, ενώ η όλη σημερινή διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στην μνήμη του Έλληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.

Στην εκκίνηση του Διεθνή Ημιμαραθώνιου της Αθήνας βρέθηκαν το πρωί της Κυριακής 19.000 αθλητές, επαγγελματίες και μη, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, ο καθένας προσπαθώντας για τον δικό του στόχο, ενώ αρκετοί ήταν και εκείνοι που συμμετείχαν για να απολαύσουν την κυριακάτικη τους βόλτα μαζί με συγγενείς και φίλους, απολαμβάνοντας και την ηλιοφάνεια και τον καλό καιρό στην άδεια από αυτοκίνητα πολη..

Παράλληλα με τη διαδρομή των 21 χιλιομέτρων, πραγματοποιήθηκαν και οι δύο επίπλεον διαδρομές: η μία των 5χλμ αλλά και μια ειδική διαδρομή όπου συμμετείχαν μαθητές του Δημοτικού μαζί τους γονείς τους, ενώ σωματεία γυμναστών ανήρτησαν πανό για τα θύματα των Τεμπών, στα οποία έγραφαν πως "στο δρόμο του αγώνα κερδίζει η ζωή".

Λόγω της διεξαγωγής του αγώνα η Τροχαία έχει προχωρήσει από νωρίς το πρωί σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και διακοπές κυκλοφορίας που θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι το τέλος του αγώνα.

Η εκκίνηση του Ημιμαραθωνίου δρόμου δόθηκε στις 9 το πρωί στη Λεωφόρο Αμαλίας μπροστά στη Βουλή.

Το παρών στον 11ο Ημιμαραθώνιο της Αθήνας έδωσε το πρωί της Κυριακής η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη-Γκραμπόφσκι.

Η σύζυγος του Κυριάκου Μητσοτάκη βρέθηκε στη γραμμή της εκκίνησης του Ημιμαραθωνίου με την ομάδα «Τρέξε Μαζί μου» μέλη της οποίας συμμετέχουν από το 2013 σε παρόμοιους αγώνες.





