Πολιτισμός

Λευκάδα – Άγιος Σπυρίδωνας: Έργα αποκατάστασης στον ιστορικό Ναό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εργασίες αποκατάστασης ξεκινούν στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στην πόλη της Λευκάδας.

«Την έναρξη των εργασιών αποκατάστασης στον Ιερό Ναό Αγ. Σπυρίδωνα στην πόλη της Λευκάδας, με φορέα υλοποίησης τη Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων και την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, σύμφωνα με την από 08-07-2022 υπογραφείσα σύμβαση κατασκευής του έργου, μετά την παράδοση αντιγράφου των κλειδιών του ναού από τον κ. Σπυρίδωνα Τσαρλαμπά», ανακοίνωσε το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η πράξη «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΣΤΗΝ ΛΕΥΚΑΔΑ», προϋπολογισμού 910.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και αφορά στην αποκατάσταση ενός από τα πλέον αξιόλογα και σημαντικά θρησκευτικά μνημεία της Λευκάδας, προκειμένου να αποδοθεί στο κοινό αρχιτεκτονικά και μορφολογικά αποκατεστημένο, ασφαλές και στατικά επαρκές σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες.

«Ευοδώθηκαν πλέον οι άοκνες πολυετείς προσπάθειες για τη διάσωση του μνημείου, καθώς μετά την επίσκεψη της κ. υπουργού, Λίνας Μενδώνη, στο νησί, το έτος 2020, δρομολογήθηκε η ένταξη του έργου αποκατάστασης του ναού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων», σημειώνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

«Στις νομικές διαδικασίες σημαντική υπήρξε η συνδρομή της Ι. Μητροπόλεως Λευκάδας, της Κτηματικής Υπηρεσίας, του γραφείου Αγρινίου του Νομικού Συμβουλίου του κράτους, ενώ αμείωτο ήταν το ενδιαφέρον των κατοίκων της Λευκάδας. Η αγαστή συνεργασία όλων των φορέων συνέδραμε στο έργο του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο θα ολοκληρώσει την αποκατάσταση και ανάδειξη ενός εμβληματικού μνημείου για τη Λευκάδα», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές της εβδομάδας

ΗΠΑ: Δίδυμα 18 μηνών πνίγηκαν σε πισίνα (εικόνες)

Λευκάδα: Σφυρίδα - “γίγας” πιάστηκε μεταξύ Σκορπιού και Μεγανησίου (εικόνες)