Τέμπη: Μηνυτήρια αναφορά κατά και πολιτικών προσώπων

Ο δικηγόρος τραυματία της τραγωδίας των Τεμπών, Θεόδωρος Μαντάς, στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για την μηνυτήρια αναφορά.

Η πρώτη μηνυτήρια αναφορά για την τραγωδία των Τεμπών κατατέθηκε από τραυματία, όπως επιβεβαίωσε ο δικηγόρος του Θεόδωρος Μαντάς, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

«Η ιδιαιτερότητα είναι ότι συνιστά επιδίωξη να αναβαθμιστεί η διαδικασία από το πρόσωπο των εργαζομένων», σημείωσε σχετικά ο νομικός, εξηγώντας πως, «διατυπώνεται η πρόταση να διευρυνθεί ο κύκλος των εμπλεκόμενων από τους εργαζόμενους στους πολιτικούς προϊστάμενους».

Όσο αφορά στο περιεχόμενο της μηνυτήριας αναφοράς, είπε πως, «έχουμε περιγράψει σωρεία πράξεων και παραλείψεων που οδήγησαν στο να διαλυθεί ο οργανισμός».

Διευκρίνισε ότι, πρόκειται για μηνυτήρια αναφορά και όχι μήνυση, που σημαίνει πως δεν στρέφεται κατά κάποιου συγκεκριμένου προσώπου, αλλά θέτει στην Εισαγγελία τα γεγονότα και τα στοιχεία από όπου θα επιλέξει το ποιον θα εγκαλέσει.

