Κοινωνία

Τροχαίο στην Αθηνών - Σουνίου: Στο νοσοκομείο ένας οδηγός

Σφοδρή σύγκρουση δυο ΙΧ στην λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου. Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων.

(εικόνα αρχείου)

Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου πριν από τις σήραγγες Καραμανλή στο ρεύμα προς Αθήνα με εμπλοκή δυο οχημάτων.

Από το τροχαίο τραυματίστηκε ένας οδηγός και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Ο γερανός έχει μεταφέρει το ένα από τα δυο οχήματα που έχει μετατραπεί από την μέση και μπροστά σε άμορφη μάζα σιδερικών.

Η διαδικασία της απομάκρυνσης των εμπλεκόμενων οχημάτων αλλά και των λαδιών που είχαν πέσει στο οδόστρωμα ολοκληρώθηκε μετά από λίγη ώρα και ο δρόμος δόθηκε και πάλι στην κυκλοφορία.

