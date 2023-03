Κοινωνία

Τροχαίο - Άλιμος: ΙΧ έπεσε πάνω σε μηχανές της ΔΙΑΣ και περιπολικό (εικόνες)

Το αυτοκίνητο ανεξέλεγκτο έπεσε πάνω στα οχήματα των αστυνομικών.



Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Καλαμακίου, στον Άλιμο.

Ένα αυτοκίνητο που έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα, παραβίασε το κόκκινο φανάρι και έπεσε πάνω σε δύο μοτοσικλέτες της ομάδας ΔΙΑΣ και ένα περιπολικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικοί είχαν κληθεί στο σημείο για διάρρηξη σε μίνι μάρκετ.

Οι αστυνομικοί διενεργούσαν έρευνες στο μίνι μάρκετ όταν ένα ΙΧ που κατέβαινε με μεγάλη ταχύτητα τη λεωφόρο με κατεύθυνση την παραλία έπεσε πάνω στις μοτοσυκλέτες και στο περιπολικό, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος.

