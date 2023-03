Αθλητικά

Formula 1: φαντασμαγορικό το 2ο Grand Prix στη Σαουδική Αραβία (εικόνες)

To 2ο Grand Prix της χρονιάς που μεταδόθηκε σε ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση από ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+, κέρδισε το ενδιαφέρον των φίλων της Formula 1 στην Ελλάδα.

To 2ο Grand Prix του παγκόσμιου πρωταθλήματος της Formula 1 πραγματοποιήθηκε χθες, Κυριακή 19 Μαρτίου, στη Σαουδική Αραβία σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό στην πίστα της Τζέντα και μεταδόθηκε σε ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση από ΑΝΤ1 και ΑΝΤ1+.

To 2ο Grand Prix της χρονιάς κέρδισε το ενδιαφέρον των φίλων της Formula 1 στην Ελλάδα. Στους άνδρες ηλικίας 15-34 κατέγραψε 23,4% και ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του με 9,8 μονάδες διαφορά από το δεύτερο κανάλι. Αξίζει να σημειωθεί ότι και οι γυναίκες «πάτησαν γκάζι» στην πίστα της Τζέντα καθώς σε επιμέρους γυναικείο κοινό σημείωσε 23,3%. Τον αγώνα παρακολούθησαν για έστω και 1’ στο σύνολο κοινού 1.363.540 τηλεθεατές.

Στη χθεσινή αναμέτρηση υψηλών ταχυτήτων οι RedBull έκαναν εύκολα το 1-2 και ο Σέρτζιο Πέρεζ πήρε τη νίκη, που έχασε πέρυσι από το αυτοκίνητο ασφαλείας. Ο Μεξικανός έχασε την πρώτη θέση στην πρώτη στροφή από τον Αλόνσο, τον πέρασε μετά από μερικούς γύρους και έμεινε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία επικεφαλής της κούρσας παρά την εμφάνιση του αυτοκινήτου ασφαλείας.

Στους πρώτους γύρους ήταν εντυπωσιακή η προσπάθεια των Λεκλέρκ και Φερστάπεν να κερδίσουν θέσεις. Ο Μονεγάσκος είχε βάλει τη μαλακή γόμα, ο Ολλανδός τη μέση. Αμφότεροι μπήκαν στη δεκάδα με συνεχή προσπεράσματα και στη Ferrari αποφάσισαν να τραβήξουν πρώτα τον Σάινθ (15ος γύρος) και μετά τον Λεκλέρκ (16ος γύρος) για σκληρή γόμα. Στάθηκαν άτυχοι όμως, καθώς ένα γύρο μετά έμεινε ο Στρολ από μηχανικό πρόβλημα (ανάκτηση ενέργειας) και βγήκε αυτοκίνητο ασφαλείας. Όλοι οι υπόλοιποι (RedBull, Mercedes, AstonMartin) άδραξαν την ευκαιρία για να βάλουν σκληρή γόμα εκεί. Η επανεκκίνηση βρήκε ωφελημένο τον Φερστάπεν και χαμένο τον Λεκλέρκ. Ο Ολλανδός κατάφερε να περάσει τους Ράσελ και Αλόνσο και να ανέβει στη 2η θέση, θέλοντας να πιέσει ακόμη και για τη νίκη αλλά ο Πέρεζ δεν άφησε κανένα περιθώριο.

Μάλιστα ο Μεξικανός ρωτούσε με ένταση στο τέλος αν ο Φερστάπεν έκανε ταχύτερο γύρο, καθώς είχε δοθεί εντολή από την ομάδα για συγκεκριμένες ρυθμίσεις και οριοθέτηση ρυθμού. O Ολλανδός πέτυχε τον ταχύτερο γύρο στο τελευταίο πέρασμα πήρε τον ένα βαθμό και αυτό του έδωσε προβάδισμα με ελάχιστη διαφορά στη βαθμολογία.

Την ίδια στιγμή πιο πίσω εκτυλισσόταν ένα «δράμα». Ο Αλόνσο τερμάτισε μεν 3ος αλλά πήρε ποινή 10 δευτερολέπτων γιατί δεν εξέτισε σωστά την ποινή των 5 δευτερολέπτων που πήρε στην αρχή, λόγω του ότι δεν τοποθέτησε σωστά την AstonMartin στην εκκίνηση. Ο Ισπανός ανέβηκε στο βάθρο πανηγύρισε ως 3ος και αμέσως μετά ανακοινώθηκε η ποινή. Έτσι έχασε την 3η θέση από τον Ράσελ που όμως δεν ανέβηκε στο βάθρο. Δεν ήταν ο πιο κομψός χειρισμός από την πλευρά των αγωνοδικών, καθώς θα μπορούσαν να είχαν ανακοινώσει την απόφαση προτού ανέβει ο Αλόνσο στο βάθρο. Η ποινή επιβλήθηκε γιατί ο χειριστής του πίσω γρύλλου είχε σηκώσει το μονοθέσιο. Η Aston Martin αντέδρασε και προσκόμισε στους αγωνοδίκες βίντεο που δείχνουν ότι σε πολλές περιπτώσεις κι άλλες ομάδες ακολούθησαν σε αντίστοιχες ποινές την ίδια πρακτική με τον ανυψωτικό γρύλο χωρίς να επιβληθεί ποινή. Οι αγωνοδίκες αναγκάστηκαν να υπαναχωρήσουν και να δώσουν εκ νέου την 3η θέση στον Αλόνσο, αποδεικνύοντας πως, προφανώς, οι χειρισμοί τους επιδέχονται βελτίωση.

Στη βαθμολογία των οδηγών προηγείται ο Φερστάπεν με 44 βαθμούς και ακολουθούν Πέρεζ με 43 και Αλόνσο με 30 βαθμούς. Στη βαθμολογία των κατασκευαστών προηγείται η Red Bull με 87 βαθμούς και ισοβαθμούν Aston Martin, Mercedes με 38. Η Aston Martin είναι δεύτερη όμως γιατί ο Αλόνσο έχει ανέβει δυο φορές στο βάθρο. Η Ferrari ακολουθεί στην 4η θέση με 26 βαθμούς.

Η ειδική εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» με τους Τάκη Πουρναράκη και Πάνο Σεϊτανίδη που μεταδόδηκε από το ΑΝΤ1+ , φιλοξένησε σε μια αποκλειστική συνέντευξη τον άλλοτε ισχυρό άντρα της F1, τον 92χρονο Bernie Ecclestone, ο οποίος μίλησε για τις προσπάθειες που έγιναν στο παρελθόν για να φιλοξενήσει η χώρα μας, Grand Prix.

Αποκλειστικά στην εκπομπή «FORMULA 1 SHOW» και στον Πάνο Σεϊτανίδη μίλησε και ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ. Σε μία χορταστική συνέντευξη είπε για την πρόκληση να αντιμετωπίσει παραδοσιακές δυνάμεις στις πίστες, γιατί διαλέγει το πλέον αμφιλεγόμενο Grand Prix ως τη μεγαλύτερη στιγμή της καριέρας του, εκθείασε τον Μαξ Φερστάπεν ενώ μίλησε και για τη σύζυγό του και πρώην Spice Girl, Tζέρι Χάλιγουελ-Χόρνερ.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Τα μονοθέσια δίνουν επόμενο ραντεβού την Κυριακή 2 Απριλίου στο Albert Park της Μελβούρνης. Μη χάσετε στιγμή!

