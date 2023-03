Πολιτική

Ανδρέας Πάτσης: ποινική δίωξη για τα πόθεν έσχες

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο Ανδρέας Πάτσης. Ποινική δίωξη άσκησε ο Εισαγγελέας Εφετών και σε βάρος της νυν και της πρώην συζύγου του.

Ποινική δίωξη για δύο αδικήματα σε βαθμό πλημμελήματος άσκησε ο εισαγγελέας Εφετών σε βάρος του ανεξάρτητου βουλευτή Ανδρέα Πάτση.

Η δίωξη αφορά τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης του βουλευτή και συγκεκριμένα:

Ανακριβή και ελλιπή δήλωση περιουσιακής κατάστασης κατ/ εξακολούθηση.

Συμμετοχή σε εταιρείες με έδρα την αλλοδαπή αυτοπροσώπως και δια παρενθετου προσώπου, κατ' εξακολούθηση.

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν και σε βάρος της νυν και της πρώην συζύγου του βουλευτή.

Η νυν σύζυγος κατηγορείται για συνέργεια σε συμμετοχή σε εταιρείες με έδρα την αλλοδαπη διά παρένθετου προσώπου και η πρώην σύζυγος για ανακριβή και ελλιπή δήλωση περιουσιακής κατάστασης συζύγου του υπόχρεου.

Για την υπόθεση θα ακολουθήσει κύρια ανάκριση από εφέτη ειδικό ανακριτή, ο οποίος αναμένεται να οριστεί από την Ολομέλεια Εφετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδικήματα φέρονται να έχουν τελεστεί το διάστημα από 17/7/2019 έως 25/2/2022 και αφορούν:

Για τις ανακριβείς-ελλιπείς δηλώσεις πόθεν έσχες:

1) Το 2019, με ημερομηνία οριστικοποίησης της δήλωσης 20.7.21 και ημερομηνία αναφοράς 17.7.2019, στα

δηλωθέντα ακίνητα, ο Ανδρέας Πάτσης:

Α . Δεν καταχώρησε πισίνα 28 τμ επ ονόματι της τότε συζύγου του σε ακίνητο στη Νέα Πεντέλη

Β. Ανέγραψε ως έκταση σε δικό του αγροτεμάχιο στο Λουτράκι 2.635 τμ, αντί των 4029 τμ που αναγράφονται στο συμβόλαιο γονικής παροχής

2) Στη δήλωση 2021, ανέγραψε εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα της συζύγου του ποσου 15.149 ευρώ αντί 37.694 ευρώ.

3) Σε 8 δανειακές υποχρεώσεις δικηγορικής εταιρείας του, από τράπεζα εξωτερικού ανέγραψε λανθασμένο ποσό και επιπλέον παρέλειψε να προσκόμιση βεβαίωση για τις υπόλοιπες οφειλές ποσού 70.000 ευρώ.

Για τη συμμετοχή σε εταιρείες, φέρεται να μην δήλωσε ότι συμμετείχε αυτοπροσώπως ή δια παρένθετου στο κεφάλαιο 3 εταιρειών στην Κύπρο και η νυν σύζυγος του σε εταιρεία με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο.

ΣΥΡΙΖΑ: Κόλαφος η ποινική δίωξη Πατση για τον Μητσοτάκη που τον κάλυπτε τόσα χρόνια

Η ποινική δίωξη σε βάρος του Ανδρέα Πάτση είναι κόλαφος για τη ΝΔ και προσωπικά τον κ. Μητσοτάκη.

Τα αδικήματα της ανακριβούς δήλωσης περιουσιακής κατάστασης καθώς και της συμμετοχής σε εταιρείες με έδρα την αλλοδαπή για τα οποία διώκεται τα διέπραξε ως βουλευτής της ΝΔ.

Ο κ. Μητσοτάκης ήξερε τα πάντα, τον είχε υποψήφιο το 2019 και κάλυπτε τις παρανομίες του επί τρία χρόνια.

Όσο και να κάνουν σήμερα στη ΝΔ ότι δεν τον γνωρίζουν και ότι έπεσαν από τα σύννεφα, οι χιλιάδες πολίτες που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους, γνωρίζουν ότι η ΝΔ είναι το κόμμα των «Πάτσηδων».

