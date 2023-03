Αθλητικά

Τένις - Τσιτσιπάς: Οι αντίπαλοι του στο Miami Open

Ποιοι θα βρεθούν απέναντι από τον Έλληνα τενίστα.

Στο νο2 του ταμπλό του Miami Open τοποθετήθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά την απουσία του Νόβακ Τζόκοβιτς (του απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ λόγω του ότι δεν έχει εμβολιαστεί κατά του Covid-19).

Ως εκ τούτου ο Έλληνας πρωταθλητής θ΄ αποφύγει τον κάτοχο του τροπαίου και νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Κάρλος Αλκαράθ, ενώ θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του στο 1000άρι τουρνουά από τον 2ο γύρο.

Το νο3 του κόσμου θ΄ αντιμετωπίσει το νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Ρισάρ Γκασκέ και του παίκτη που θα έρθει από τα προκριματικά, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης αναμένεται να βρει στο δρόμο του τον Αργεντινό, Σεμπάστιαν Μπάες.

Στην φάση των «16», εφόσον θα συνεχίσει ο Τσιτσιπάς, είναι πολύ πιθανό να παίξει με τον Ρώσο, Κάρεν Χατσάνοφ και σε πιθανή του πρόκριση στους προημιτελικούς θα περιμένει έναν εκ των Φελίξ-Οζέρ Αλιασίμ ή, Φράνσις Τιάφο.

Από εκεί και πέρα στο δρόμο προς τα ημιτελικά ο πιο πιθανός αντίπαλος δεν είναι άλλος από τον φιναλίστ του Indian Wells, Ντανιίλ Μεντβέντεφ.

