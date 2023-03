Κόσμος

Γαλλία - Μακρόν: καταψηφίστηκαν οι προτάσεις μομφής

Η απόρριψη αυτή των προτάσεων μομφής, αυτόματα εγκρίνει τη μεταρρύθμιση για το συνταξιδοτικό.

Καταψηφίστηκαν στη γαλλική Εθνοσυνέλευση οι δύο προτάσεις μομφής σε βάρος του Εμανουέλ Μακρόν για το νομοσχέδιο που επιβάλλει την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 64 έτη και έχει βγάλει στους δρόμους χιλιάδες Γάλλους.

Έστω και οριακά, οι δύο προτάσεις μομφής που κατατέθηκαν την περασμένη εβδομάδα κατά της κυβέρνησης, καταψηφίστηκαν στην Εθνοσυνέλευση, αφού η κυβέρνηση παρέκαμψε την Κάτω Βουλή για να προωθήσει μια βαθιά αντιλαϊκή αλλαγή στο συνταξιοδοτικό σύστημα.

Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη πρόταση, που είχε κατατεθεί από το κόμμα του κέντρου Lion και την στήριξε το Δημοκρατικό τόξο του Γαλλικού Κοινοβουλίου, καταψηφίστηκε οριακά, καθώς έλαβε 278 «ναι» από τις 287 θετικές ψήφους που απαιτούνταν.

Ούτε η δεύτερη πρόταση μομφής, που κατατέθηκε από το ακροδεξιό κόμμα Εθνικός Συναγερμός (RN), πέρασε.

Με το τέλος των ψηφοφοριών η αστυνομία στο Παρίσι έκανε χρήση δακρυγόνων κατά διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί για να διαμαρτυρηθούν για τη μεταρρύθμιση.

Αυτή η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού, την οποία επιθυμεί ο Εμανουέλ Μακρόν, θεωρήθηκε πλέον οριστικά εγκριθείσα από τη Βουλή, πριν από τη δημοσίευση του νόμου.

Οι προτάσεις μομφής κατατέθηκαν μετά την απόφαση της γαλλικής κυβέρνησης την περασμένη Πέμπτη να υιοθετήσει, με πράξη νομοθετικού περιεχομένου τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού. Για τον σκοπό αυτόν προσέφυγε στο άρθρο 49.3 του Συντάγματος που δίνει τη δυνατότητα να εγκρίνονται νόμοι χωρίς ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, εκτός και αν υπερψηφιστεί πρόταση μομφής κατά της κυβέρνησης.

Οι συζητήσεις για τις δύο αυτές προτάσεις μομφής διεξήχθησαν σήμερα το απόγευμα σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, που σημαδεύτηκε από βουλευτές που αποχώρησαν πολλές φορές από την αίθουσα συνεδριάσεων της Ολομέλειας.

Η «κυβέρνηση είναι ήδη νεκρή στα μάτια των Γάλλων» μετά από αυτή την πολύ οριακή ψηφοφορία, δήλωσε η πρόεδρος της Αριστερής «Ανυπότακτης Γαλλίας» Ματίλντ Πανότ.

Ο βουλευτής Σαρλ ντε Κουρσόν, από την Liot, κατήγγειλε την «αδικία» του εμβληματικού έργου της δεύτερης πενταετούς θητείας Μακρόν, καταγγέλλοντας την «άρνηση της δημοκρατίας» με τη χρήση του 49.3.

Η μετάθεση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη «αποκρυσταλλώνει τις εντάσεις, τις ανησυχίες και την οργή των συμπολιτών μας», είπε.

Από την πλευρά τους, οι βουλευτές του RN κατήγγειλαν την «κατρακύλα» και τη «στασιμότητα» του γαλλικής εκτελεστικής εξουσίας. «Λοιπόν αδηφάγε κύριε Μακρόν! Ας πάμε στη διάλυση» της, δήλωσε η ακροδεξιά βουλευτής Λορ Λαβαλέτ.

Από τις 19 Ιανουαρίου, εκατοντάδες χιλιάδες Γάλλοι διαδήλωσαν οκτώ φορές για να εκφράσουν την απόρριψή τους σε αυτή τη μεταρρύθμιση.

Οι πολέμιοι του νομοσχεδίου το θεωρούν «άδικο», ειδικά για τις γυναίκες και τους εργαζόμενους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.

Από το βήμα της Εθνοσυνέλευσης σήμερα, η πρωθυπουργός Μπορν κατήγγειλε τον «αντικοινοβουλευτισμό» της αντιπολίτευσης και την «εξάπλωση βίας» ορισμένων αριστερών βουλευτών.

Η Μπορν πρόσθεσε ότι «γνωρίζει καλά την (σημερινή) ψυχική κατάσταση της χώρας μας» και την «προσπάθεια» που αυτή η μεταρρύθμιση «απαιτεί από πολλούς συμπατριώτες μας».

Η Γαλλία είναι μία από τις ευρωπαϊκές χώρες όπου η νόμιμη ηλικία συνταξιοδότησης είναι η χαμηλότερη, χωρίς τα συνταξιοδοτικά συστήματα να είναι απολύτως συγκρίσιμα. Η κυβέρνηση επέλεξε να παρατείνει τις ώρες εργασίας ως απάντηση στην οικονομική επιδείνωση των συνταξιοδοτικών ταμείων και στη γήρανση του πληθυσμού.

Κόμματα της αντιπολίτευσης θα αμφισβητήσουν επίσης το νομοσχέδιο στο Συνταγματικό Συμβούλιο, το οποίο θα μπορούσε να αποφασίσει να καταργήσει μέρος ή το σύνολό του - αν θεωρήσει ότι αυτό παραβιάζει το Σύνταγμα.

Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι αυτή η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος και η θύελλα αντιδράσεων που έχει προκαλέσει θα αφήσουν ήδη ανεξίτηλο σημάδι στη δεύτερη πενταετή θητεία του Μακρόν.

Αναλυτές της Barclays δήλωσαν ότι η κυβέρνηση θα παραμείνει στη θέση της, «αν και θα αποδυναμωθεί σημαντικά, ενώ οι κοινωνικές διαμαρτυρίες κατά της μεταρρύθμισης πιθανότατα θα συνεχιστούν για μερικές εβδομάδες, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τη γαλλική οικονομία».

Το αποτέλεσμα της αποψινής ψηφοφορίας είναι μια ανακούφιση για τον Μακρόν, αλλά ο Γάλλος πρόεδρος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικούς σκοπέλους. Συγκεκριμένα, η αποτυχία του κεντρώου προέδρου να βρει επαρκή υποστήριξη στο κοινοβούλιο για να θέσει σε ψηφοφορία τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού του συστήματος έχει υπονομεύσει τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα και έχει αποδυναμώσει την ηγεσία του.

Η συνέχεια...στους δρόμους

Παράλληλα, οι διαδηλώσεις συνεχίζονται. Αποκλεισμένοι δρόμοι, διαταραχές στις συγκοινωνίες, καθυστερήσεις στα αεροδρόμια και κινητοποιήσεις σε πανεπιστημιουπόλεις και σχολεία.

Συνδικάτα και διαδηλωτές, οργισμένοι με τη μεταρρύθμιση και με το γεγονός ότι η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος εγκρίθηκε χωρίς ψηφοφορία, δήλωσαν ότι θα συνεχίσουν τις απεργίες και τις διαδηλώσεις.

Βίαιες ταραχές έχουν ξεσπάσει σε όλη τη χώρα και τα συνδικάτα έχουν υποσχεθεί να εντείνουν τις απεργίες τους, αφήνοντας τον Μακρόν να αντιμετωπίσει την πιο μεγάλη πρόκληση για την εξουσία του μετά το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων» πριν από τέσσερα χρόνια.

«Θα συναντηθούμε ξανά την Πέμπτη», είπε η Ελέν Μαγιάνς, του αριστερού συνδικάτου CGT, σε συγκέντρωση στο Παρίσι.

Οι διαδηλώσεις σε οδικούς κόμβους ή σε περιφερειακούς δρόμους σε πολλές πόλεις οδήγησαν στην επιβράδυνση ή τον αποκλεισμό της κυκλοφορίας.

Στο Παρίσι, η αποκομιδή των σκουπιδιών εξακολουθεί να διαταράσσεται παρά την επίταξη που διέταξε ο νομάρχης.

Η Γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGAC) ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν την Τρίτη και την Τετάρτη το 20% των πτήσεων τους προς το αεροδρόμιο Ορλί του Παρισιού και της Μασσαλίας-Προβηγκίας (νοτιοανατολικά).

Πολλά πρατήρια καυσίμων επλήγησαν στα νοτιοανατολικά της χώρας από ελλείψεις καυσίμων, εν μέσω των απεργιών στα διυλιστήρια.

Και στο Παρίσι οι φοιτητές ψήφισαν σήμερα υπέρ της κατάληψης των πανεπιστημιακών κτιριακών εγκαταστάσεων της οδού Τολμπιάκ.

Νέα μέρα απεργιών και διαδηλώσεων έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη μετά το κάλεσμα των συνδικάτων.

