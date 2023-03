Κοινωνία

25η Μαρτίου: Δοκιμαστικές πτήσεις πάνω από την Αττική

Εναέρια μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας πρόκειται να πετάξουν σήμερα πάνω από την Αττική από τις 10 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι.

Οι δοκιμαστικές πτήσεις πραγματοποιούνται εν όψει της στρατιωτικής παρέλασης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

