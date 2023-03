Αθλητικά

Εθνική Γαλλίας: Ο Εμπαπέ νέος αρχηγός

H αποχώρηση του Ούγκο Γιορίς μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο φέρνει αλλαγές στην Εθνική Γαλλίας. Τι αναφέρουν γαλλικά ΜΜΕ.

Ο Μάικ Μενιάν θα είναι ο βασικός τερματοφύλακας της εθνικής Γαλλίας έπειτα από την αποχώρηση του αρχηγού Ούγκο Γιορίς μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, δήλωσε ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ντιντιέ Ντεσάμπ, ο οποίος δεν έχει ακόμη ορίσει τον νέο αρχηγό των «μπλε». Σύμφωνα με ρεπορτάζ γαλλικών ΜΜΕ ο παίκτης που θα φορέσει το περιβραχιόνιο είναι ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο Γιορίς αποσύρθηκε από το διεθνές ποδόσφαιρο μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ τον περασμένο Δεκέμβριο, αφήνοντας κενά τόσο σχετικά με τη θέση του πρώτου τερματοφύλακα όσο και το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Ο σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν, που έχει 66 συμμετοχές και 36 γκολ, θα είναι ο αρχηγός των «τρικολόρ» με «υπαρχηγό» τον Αντουάν Γκριεζμάν και θα οριστούν σήμερα ενόψει του προκριματικού αγώνα του Euro 2024 την Παρασκευή (24/3) εναντίον της Ολλανδίας στο «Stade de France», πριν αντιμετωπίσει την Ιρλανδία στο Δουβλίνο (27/3). Η Γαλλία βρίσκεται τον ίδιο προκριματικό όμιλο (2ο) με την εθνική Ελλάδας, όπως επίσης με Ολλανδία, Ιρλανδία και Γιβραλτάρ.

