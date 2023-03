Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: Πέθανε η μητέρα της Μπέτυς Μπαζιάνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαρύ πένθος για την οικογένεια του Αλέξη Τσίπρα. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα της Μπέτυς Μπαζιάνα.

Βαρύ πένθος για την οικογένεια του Αλέξη Τσίπρα, καθώς σήμερα Τρίτη έφυγε από τη ζωή η πεθερά του και μητέρα της Μπέτυς Μπαζιάνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα της Μπέτυς Μπαζιάνα νοσηλευόταν επί μήνες στο Λαϊκό Νοσοκομείο, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Το τελευταίο διάστημα είχε επιστρέψει στο σπίτι της, όπου και άφησε την τελευταία της πνοή. Στο πλευρό της βρισκόταν η κόρη της.

Ο Αλέξης Τσίπρας ακύρωσε όλες τις κομματικές υποχρεώσεις του και δεν θα μιλήσει σήμερα στη Βουλή. Παράλληλα, έγινε γνωστό ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα συμμετάσχει στη Σύνοδο Ευρωπαίων Σοσιαλιστών που θα γίνει στις Βρυξέλλες.

Συλλυπητήριο μήνυμα για την απώλεια της Βαρβάρας Μπαζιάνα, απέστειλε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το μήνυμα του κόμματος έχει ως εξής:

«Έφυγε σήμερα το πρωί από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών η Βαρβάρα Μπαζιάνα, μητέρα της Μπέτυς Μπαζιάνα, συντρόφου του Αλέξη Τσίπρα. Η Βαρβάρα Μπαζιανα γεννήθηκε στην Κεφαλονιά. Σπούδασε και έζησε στην Αθήνα, όπου εργάστηκε ως μαία. Τα τελευταία χρόνια έδωσε σκληρή μάχη με τον καρκίνο, με βαθιά αξιοπρέπεια και δύναμη.

Ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία εκφράζει τα βαθιά του συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: “Ο σταθμάρχης είχε 1,5 λεπτό για να δει το λάθος με το υπάρχον σύστημα”

Τιμολόγια ρεύματος - Απρίλιος: οι τιμές των παρόχων

Εμπρηστική επίθεση στην Γλυφάδα