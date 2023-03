Πολιτική

Τσιάρας: Σε κακούργημα μετατρέπεται η κλοπή σιδηροδρομικού υλικού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αυστηρότερες ποινές για το αδίκημα της κλοπής και κλεπταποδοχής σιδηροδρομικού υλικού προαναγγέλλει ο υπουργός Δικαιοσύνης.



Νομοθετική ρύθμιση το αμέσως επόμενο διάστημα προκειμένου οι κατηγορίες της κλοπής και κλεπταποδοχής σιδηροδρομικού υλικού να μετατραπούν από πλημμέλημα σε κακούργημα, προανήγγειλε το πρωί της Τρίτης ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας.

Μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, ο κ. Τσιάρας κλήθηκε να σχολιάσει τις κλοπές καλωδίων που γίνονται τα τελευταία χρόνια στα τρένα προαναγγέλλοντας τη νομοθετική ρύθμιση για την αυστηροποίηση των ποινών. Όπως έχει προαναγγελθεί ήδη από τον υπουργό Επικρατείας που έχει και το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Μεταφορών, πλέον αυτή η κλοπή γίνεται κακούργημα, όπως επίσης και οι κλεπταποδόχοι τιμωρούνται με έναν αντίστοιχο ανάλογο τρόπο, ανέφερε ο κ. Τσιάρας. Μάλιστα, όπως είπε, η ρύθμιση αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες και να εισαχθεί στη Βουλή.

«Τελειώνουμε λοιπόν με όλα αυτή την ιστορία, οι “ποινές χάδια” οι οποίες δυστυχώς επιβάλλονταν και που τελικά κόστισαν και στην ασφάλεια, αλλά ενδεχομένως και στη ζωή δεκάδων συνανθρώπων μας, πλέον θα αντικατασταθούν με ποινές που, θα υπάρχει νομίζω πρόβλεψη ότι όταν το ατύχημα αφορά σε απώλεια ανθρώπινων ζωών, θα υπάρχει μέχρι και ισόβια κάθειρξη», πρόσθεσε.

Κληθείς να διευκρινίσει εάν μπορεί να φτάνουν οι ποινές και τα ισόβια, ο κ. Τσιάρας σημείωσε πως «όταν η κλοπή μπορεί να αφορά απώλεια ανθρώπινων ζωών, ενδεχομένως θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και με αυτόν τον τρόπο, από εκεί και πέρα θα υπάρξει μεγάλος χρόνος κάθειρξης».

Παράλληλα, ο υπουργός Δικαιοσύνης επιτέθηκε στην αξιωματική αντιπολίτευση για το γεγονός ότι αυτά τα αδικήματα, με τον Ποινικό Κώδικα του 2019 που ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, από κακουργήματα έγιναν πλημμελήματα.

Αναφέρθηκε επίσης στην εν εξελίξει έρευνα για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αναφέροντας ότι θα φτάσει μέχρι το τέλος καθώς είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνει το κράτος για να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων.

Όσον αφορά το ενδεχόμενο παραγραφής των αδικημάτων των ανθρώπων που έχουν κληθεί να λογοδοτήσουν, και όσων θα κληθούν στην πορεία, είπε ότι κάτι τέτοιο είναι αδιανόητο.

Ειδήσεις σήμερα:

Τραγωδία στα Τέμπη: “Ο σταθμάρχης είχε 1,5 λεπτό για να δει το λάθος με το υπάρχον σύστημα”

Δολοφονία στην Ξάνθη: Έκαψαν το σπίτι του δράστη - Φόβοι για βεντέτα (βίντεο)

“The 2Night Show” - Καλτσή: Το τροχαίο που της άλλαξε τη ζωή και η συμμετοχή στη σειρά του ANT1+ (βίντεο)