Δίκη για το Μάτι - Λιότσιος: υπήρχαν σχέδια για εκκένωση, η εισήγηση δεν έγινε ποτε

Τι ανέφερε ο επιπυραγός Δημήτρης Λιότσιος, ο οποίος καταθέτει για 11η ημέρα.

"Δεν δόθηκε η εισήγηση για απομάκρυνση των πολιτών. Οι Δήμοι ήταν υποχρεωμένοι να υλοποιήσουν την εντολή... Εδώ είναι και Δήμαρχοι να σας πουν αν μπορούσαν να το υλοποιήσουν. Αυτό που έψαξα και βρήκα είναι ότι υπήρχαν σχέδια" είπε για άλλη μία φορά ο δικαστικός πραγματογνώμονας που για 11η ημέρα βρίσκεται στο δικαστήριο που δικάζει τους 21 κατηγορούμενους για την τραγωδία στο Μάτι.

Ο επιπυραγός Δημήτρης Λιότσιος που απαντά σε ερωτήσεις της υπεράσπισης του τότε αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος Σωτήρη Τερζούδη, με απόλυτη βεβαιότητα διατύπωσε για πολλοστή φορά την αμετακίνητη θέση του ότι υπήρχε χρόνος να σωθούν δεκάδες κάτοικοι της περιοχής αν γινόταν οργανωμένη απομάκρυνση των κατοίκων μέχρι τις 17.30 το απόγευμα της 23ης Ιουλίου 2018 ,επαναλαμβάνοντας πως αν και υπήρχε πλήρης εικόνα της κατάστασης δεν δόθηκε ποτέ η αναγκαία εισήγηση.

Κατά την διάρκεια των απαντήσεων του δικαστικού πραγματογνώμονα κάτοικος της περιοχής που παρακολουθεί την διαδικασία φώναξε αυτό που δεκάδες άλλοι πολίτες που έχασαν δικούς τους ή τραυματίστηκαν βαριά οι ίδιοι από την καταστροφική πορεία της φωτιάς : "πέντε λεπτά να είχαμε.." . Ο κάτοικος φώναξε πως εκείνες τις συγκλονιστικές στιγμές "δύο χιλιάδες άνθρωποι χωρίς καμία οδηγία έφυγαν με το αυτοκίνητο τους και άλλοι πήγαν στις παραλίες" και συμπλήρωσε πως "το λέω για να ακουστεί η αλήθεια". Η παρέμβαση του κατοίκου προκάλεσε την αντίδραση της προέδρου που του ζήτησε να αποχωρήσει από την αίθουσα, χωρίς να κάνει οποιοδήποτε άλλο σχόλιο. Στην συνέχεια η πρόεδρος υπέβαλε ερωτήσεις στον πραγματογνώμονα κ. Λιότσο για αυτό το σκέλος της υπόθεσης που θεωρείται ως ένα από τα βασικά ζητήματα της δίκης.

Πρόεδρος : Αν στις 17.20 είχε δοθεί η εντολή για εισήγηση οι άνθρωποι στο Νέο Βουτζά θα μπορούσαν αν είχαν φύγει μέχρι τις έξι;

Μάρτυρας : Ναι θα μπορούσαν

Πρόεδρος : Οι κάτοικοι στο Μάτι θα μπορούσαν είχαν φύγει μέχρι τις 18.20;

Μάρτυρας: Βεβαίως ... Επιμένω σε αυτό. Θα μπορούσαν να φύγουν προς τη Νέα Μάκρη ή την Ραφήνα. Το μόνο πρόβλημα ήταν στο Κόκκινο Λιμανάκι.

Υπεράσπιση: Οι δήμοι είχαν υποβάλει τα σχέδια εκεί που έπρεπε;

Μάρτυρας: Ναι. Έχουν σχέδια για το που θα πάνε οι κάτοικοι πού θα τους παρασχεθούν οι αναγκαίες πρώτες βοήθειες.

Υπεράσπιση: Το σχέδιο των δήμων μπορούσε να υλοποιηθεί;

Μάρτυρας: Μα σας λέω ότι δεν δόθηκε η εισήγηση,.. Οι δήμοι ήταν υποχρεωμένοι να το υλοποιήσουν... Εδώ είναι και δήμαρχοι να σας πουν αν μπορούσαν να το υλοποιήσουν. Αυτό που έψαξα και βρήκα είναι ότι υπήρχαν σχέδια.

Η εξέταση του μάρτυρα από την υπεράσπιση συνεχίζεται.