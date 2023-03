Κόσμος

Τουρκία - Εκλογές: Το HDP δεν θα κατεβάσει υποψήφιο

Η ανακοίνωση του HDP αποτελεί νέο πλήγμα στην υποψηφιότητα του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.



Το φιλοκουρδικό Δημοκρατικό Κόμμα του Λαού (HDP) κι οι σύμμαχοί του δεν θα κατεβάσουν υποψήφιο στις προεδρικές εκλογές της 14ης Μαΐου, ανακοίνωσε η Περβίν Μπουλντάν, μέλος της προεδρίας του κόμματος που έχει τον ρόλο του ρυθμιστή στις τουρκικές εκλογές, θέτοντας ένα ακόμη πρόσκομμα στις προοπτικές επανεκλογής του προέδρου Ταγίπ Ερντογάν.

Ανακοινώνοντας την απόφαση του κόμματος κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου, η Περβίν Μπουλντάν δεν αποσαφήνισε αν η περί το HDP συμμαχία θα υποστηρίξει τον υποψήφιο της αντιπολίτευσης και πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου μετά την συνάντησή τους το περασμένο σαββατοκύριακο.

«Δεν θα παρουσιάσουμε υποψήφιο στις προσεχείς προεδρικές εκλογές. Η Τουρκία έχει ανάγκη την συμφιλίωση, όχι την διαμάχη», είπε η Περβίν Μπουλντάν.

Το HDP είναι το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα του τουρκικού κοινοβουλίου και συγκεντρώνει την υποστήριξη του 10% του εκλογικού σώματος, διαδραματίζοντας ρόλο κλειδί στις προεδρικές εκλογές.

Στις προεδρικές εκλογές του 2018 ο υποψήφιος του HDP είχε εξασφαλίσει το 8,4% των ψήφων.

Το φιλοκουρδικό κόμμα και τα μικρά κόμματα της αριστεράς που θεωρούνται συμμαχοί του κρατήθηκαν στο περιθώριο του συνασπισμού της αντιπολίτευσης, στον οποίο συμμετέχουν έξι πολιτικές παρατάξεις.

Λιγότερο από οκτώ εβδομάδες πριν από τις προεδρικές εκλογές, η ανακοίνωση του HDP αποτελεί νέο πλήγμα στην υποψηφιότητα του Ερντογάν και τις ελπίδες του για τη επανεκλογή του.

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου είχε κατά τους τελευταίους μήνες πληθώρα επαφών με το HDP. Χθες, είχε συνάντηση με τα δύο μέλη της προεδρίας του, τον Μιδάτ Σαντζάρ και την Περβίν Μπουλντάν. Κατά την διάρκεια της συνομιλίας τους δεσμεύθηκε να επιλύσει το «κουρδικό ζήτημα», εάν εκλεγεί.

Ο Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου κατήγγειλε τις «διακρίσεις» κατά της κουρδικής γλώσσας στην Τουρκία, καθώς και την αντικατάσταση στις επαρχίες της νοτιοανατολικής Τουρκίας, όπου οι Κούρδοι αποτελούν την πλειονότητα του πληθυσμού, δεκάδων δημάρχων του HDP από διοικήσεις που διορίσθηκαν από την τουρκική κυβέρνηση.

Η Αγκυρα κατηγορεί το HDP για σχέσεις με το PKK. Το κόμμα απειλείται με απαγόρευση της λειτουργίας του.

Ο ηγέτης του Σελαχατίν Ντεμιρτάς βρίσκεται στην φυλακή από το τέλος του 2016 για «τρομοκρατική προπαγάνδα».

