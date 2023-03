Κοινωνία

Missing alert - Νέα Σμύρνη: εξαφάνιση 16χρονης από δομή φιλοξενίας

Συναγερμός έχει σημάνει από “Το Χαμόγελο του Παιδιού” για τον εντοπισμό της ανήλικης. Μπορείτε να βοηθήσετε;

"Συναγερμός" έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση μιας 16χρονης από δομή φιλοξενίας στην Νέα Σμύρνη, ενώ μαίνεται ο σάλος μετά τις αποκαλύψεις για την μαστροπεία της 14χρονης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από «Το Χαμόγελο του Παιδιού»:

«Στις 08/03/2023, εξαφανίστηκε από δομή παιδικής προστασίας στη Νέα Σμύρνη, η Άννα Μαρία Γ., 16 ετών. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε σήμερα 22/03/2023 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ανήλικης κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Άννα Μαρία Γ. έχει ύψος 1,73 μ., είναι αδύνατη, έχει καστανόξανθα μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε γκρι παντελόνι, γκρι φούτερ ζακέτα και σκούρο γκρι αθλητικά παπούτσια».

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ και για Apple κινητά εδώ».

