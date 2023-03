Αθλητικά

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: Η ύποπτη συμπεριφορά και τα στοιχεία που σοκάρουν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε σοκ γονείς και νεαροί αθλητές του προπονητή από την Ηλιούπολη. Πώς παρέσυρε τα θύματά του. Τι λέει στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος των κοριτσιών.



Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλούν οι λεπτομέρειες από την δράση του 44χρονου προπονητή ταε κβον ντο ο οποίος για περισσότερα από δέκα χρόνια φέρεται να βίαζε πέντε ανήλικες αθλήτριες του στο σπίτι του και στη σχολή πολεμικών τεχνών στην Ηλιούπολη.

Ο 44χρονος, γνωστός παγκόσμιος πρωταθλητής του ταε κβο ντο με διακρίσεις και μετάλλια, κατηγορείται ότι από το 2009 έως το 2020 είχε βιάσει κατά συρροή 5 ανήλικες αθλήτριές του , ηλικίας από 12 εως 16ετών. Ο κατηγορούμενος ο οποίος συνελήφθη βάση εντάλματος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή.

Ο 44χρονος, πατέρας ενός ανήλικου παιδιού, φέρεται να προσέγγιζε τις ανήλικες αθλήτριες του αρχικά με κολακευτικά σχόλια για τις αγωνιστικές τους επιδόσεις, εν συνεχεία φέρεται να έπειτα τα ίδια και τους γονείς τους να ακολουθήσουν το αγωνιστικό τμήμα και έτσι σταδιακά κατάφερνε να τις απομονώσει στο γυμναστήριο , σε ατομικές προπονήσεις μαζί του.

Μετά τον χωρισμό του , ο 44χρονος φέρεται να διέμενε πάνω από το γυμναστήριο , σε χώρο δίπλα από τα ντους και τα αποδυτήρια των αθλητών. Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να είπαν τα 5 ενήλικα σήμερα κορίτσια , τα οποία τον κατήγγειλαν στις αρχές για συστηματική σεξουαλική κακοποίηση, ο χώρος αυτός είχε γίνει το κολαστήριό τους.

Μάλιστα, ο προπονητής Ταε Κβον Ντο Ιωάννης Χιωτάκης, ο οποίος γνωρίζει εδώ και χρονια τον κατηγορούμενο συνάδελφό του μιλά για περίεργες συμπεριφορές."…από το 2008 τον έβλεπα με κορίτσια, ίσως είναι αυτά τα θύματά του από καταγγελία… τον είχαμε δει με αυτοκίνοτο με μηχανάκι με κορίτσια, είχα διαμαρτυρηθεί , τις πήγαινε σπίτι ...αντέδρασα".

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στους χώρους όπου διέμενε αλλά και στα οχήματα του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, δύο tablet, τρία laptop, σκληρός δίσκος και κάρτα μνήμης, τα οποία θα γίνουν φύλλο και φτερό στα εγκληματολογικά εργαστήρια των αρχών.

Μέχρι στιγμής, ο συγκεκριμένος άνδρας κατηγορείται για βιασμό κατά συρροή, κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια, παραβίαση προσωπικών δεδομένων, προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή του και σε άλλες παρόμοιες πράξεις.

Ο Αντώνης Πεπελάσης, δικηγόρος των κοριτσιών που κατήγγειλαν τον προπονητή, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1. Όπως είπε ότι τα θύματα τα οποία κατήγγειλαν ότι βιάστηκαν από τον προπονητή σε ηλικία 15 ετών, σήμερα είναι από 19 έως 25 ετών.

Σημείωσε ότι τα κορίτσια μίλησαν μεταξύ τους και κατάλαβαν ότι δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό και έτσι, όπως είπε αποφάσισαν να κινηθούν νομικά για να προστατέψουν κι άλλα παιδιά.

Πιθανόν να υπάρχουν και άλλα περιστατικά, ανέφερε ο κ. Πεπελάσης. «Απαιτεί γενναιότητα από ένα κορίτσι να μιλήσει. Δεν ήταν εύκολο για καμία από τις κοπέλες», υπογράμμισε και ανέφερε ότι Εισαγγελία και Αστυνομία επέδειξαν ταχύτητα και γρήγορα αντανακλαστικά ώστε η έρευνα να ολοκληρωθεί σε λιγότερο από δυο μήνες.

Με μια οργισμένη επιστολή η Ελληνική Ομοσπονδία ταε κβο ντο, αφού διευκρίνισε ότι δεν είχε ποτέ λάβει καταγγελία για το συγκεκριμένο μέλος της από τους γονείς ή από τις ίδιες της αθλήτριες , ανακοίνωσε την άμεση διαγραφή του 44χρονου.

Ανακοίνωση εξέδωσε και η Πανελλήνια Ένωση Προπονητών ταε κβο ντο στην οποία αναφέρει:

«Αγανάκτηση και θυμός. Αυτά ήταν τα πρώτα μας συναισθήματα, ως Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ταεκβοντό, στο άκουσμα της είδησης ότι ένας προπονητής, είχε κακοποιήσει σεξουαλικά ανήλικες αθλήτριες του σωματείου του. Και μπορεί ο συγκεκριμένος να μην υπήρξε ποτέ μέλος της Ένωσής μας, ωστόσο η ορολογία «προπονητής» που χρησιμοποιούν τα κανάλια για να αναδείξουν ένα τόσο σημαντικό θέμα, είναι αυτό που μας πονάει και μας κάνει να θέλουμε να πάρουμε θέση σχετικά με το μείζον αυτό ζήτημα.

Η ασέλγεια σε βάρος παιδιών είναι από τα πιο ειδεχθή αδικήματα. Είναι έγκλημα απέναντι σε ένα ανυπεράσπιστο πλάσμα. Ένα έγκλημα που σμπαραλιάζει τη ψυχολογία του παιδιού για πάντα. Παιδιά που αισθάνονται ντροπή και ενοχή μέσα τους για χρόνια, χωρίς να την αποκαλύψουν.

Εμείς, ως Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ταεκβοντό, καλούμε αυτά τα παιδιά να μιλήσουν. Να μη φοβούνται. Γιατί μόνο αυτά μπορούν να ξεσκεπάσουν ανήθικες συμπεριφορές κάποιων παραβατικών στοιχείων που υπάρχουν συνολικά στην κοινωνία μας και όχι μόνο στον αθλητισμό.



Όπως καλούμε και τους γονείς να είναι σε διαρκή εγρήγορση. Να απευθύνονται στα αρμόδια όργανα μόλις αντιληφθούν το παραμικρό. Να μαθαίνουν το προφίλ των προπονητή-δασκάλου που εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Το προφίλ του συλλόγου. Στοιχεία σημαντικά για την ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης σχέσης και εμπιστοσύνης ανάμεσα σε αθλητές-γονείς-προπονητές.

Η σχέση προπονητή-δασκάλου με τον μαθητή και τη μαθήτρια είναι μοναδική. Όπως και ο δεσμός που δημιουργείται στη μεταξύ τους συνεργασία. Κι αυτό δεν πρέπει να αλλάξει. Όπως και δεν πρέπει να υπάρξει θέμα στη συνεργασία γονέα-δασκάλου. Εμείς είμαστε εδώ για να μας εμπιστευτείτε τα παιδιά σας. Εμείς λειτουργούμε με γνώμονα το καλό των παιδιών σας. Κι αυτό το έχουμε κερδίσει με δουλειά ετών. Και θέλουμε να παραμείνει ζωντανή η μεταξύ μας σχέση.

Μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνους η ενέργεια της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ταεκβοντό να ζητήσει από τον Υφυπουργό Αθλητισμού την αφαίρεση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος από τον συγκεκριμένο προπονητή. Έπραξε το αυτονόητο. Όπως αυτονόητη θα ήταν και η καταδίκη του συγκεκριμένου, εφόσον αποδειχθεί ότι είχε την παραβατική συμπεριφορά για την οποία κατηγορείται. Καμία ανοχή, από κανένα όργανο για πρωταγωνιστές τέτοιων ανήθικων πράξεων».

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Μητσοτάκης στην Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Σεισμός στα Ιωάννινα

Τα ταξί τραβούν “χειρόφρενο” στην Αθήνα