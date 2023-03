Αθλητικά

Μπάγερν Μονάχου: Τέλος ο Νάγκελσμαν, αναλαμβάνει ο Τούχελ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου έριξε τη μεγάλη «βόμβα». Το παρασκήνιο της απομάκρυνσης του Νάγκελσμαν.

Η διοίκηση της Μπάγερν Μονάχου έριξε τη μεγάλη «βόμβα» το βράδυ της Πέμπτης (23/3), αποφασίζοντας -αιφνιδιαστικά- να ολοκληρώσει τη συνεργασία της με τον Γιούλιαν Νάγκελσμαν, τον οποίο σκοπεύει να αντικαταστάσει με τον Τόμας Τούχελ, ο οποίος είχε αποχωρήσει από την Τσέλσι στις αρχές του περασμένου Σεπτέμβρη.

Η απόφαση των Βαυαρών, που δεν συνηθίζουν να προχωρούν σε τόσο δραστικές αλλαγές, μεσούσης της αγωνιστικής περιόδου, επιβεβαιώνεται κι από τα γερμανικά ΜΜΕ («Bild», «Kicker»), τα οποία πήραν την... σκυτάλη του ρεπορτάζ απ' το tweet που «ανέβασε» αργά το βράδυ της Πέμπτης (23/3), ο Ιταλός ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Σύμφωνα με τον γερμανικό Τύπο, η διοίκηση της Μπάγερν -αν και το κλαμπ του Μονάχου έκανε ένα εντυπωσιακό «8 στα 8» φέτος στο Champions League- ήταν πολύ εκνευρισμένη με τη «φτωχή» αποτελεσματικότητά της ομάδας στην Bundesliga, όπου μετράει μόλις 52 βαθμούς σε 25 αγωνιστικές (τη χαμηλότερη συγκομιδή των τελευταίων 11 ετών), ούσα πλέον πίσω απ' την Ντόρτμουντ.

Αποκορύφωμα στάθηκε η τελευταία ήττα της Μπάγερν (και με ανατροπή) από την Μπάγερ στο Λεβερκούζεν (2-1), με τον αθλητικό διευθυντή της ομάδας (και ιθύνοντα νου σε όλο το ποδοφαιρικό τμήμα), Χασάν Σαλιχάμιτζιτς, να αποφασίζει την απόλυση του 35χρονου Νάγκελσμαν (ο οποίος είχε θεωρηθεί προ τριετίας το νέο «παιδί-θαύμα» της προπονητικής στη Γερμανία με την πορεία του στη Λειψία) παρά το γεγονός ότι είχε συμβόλαιο έως το 2026, θεωρώντας πως δεν ήταν σε θέση να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις.

Ο Σαλιχάμιτζιτς μάλιστα, «χρέωνε» από πέρσι στον Νάγκελσμαν τον αποκλεισμό «σοκ» από τη Βιγιαρεάλ στους «8» του Champions League, αλλά και την απώλεια του περσινού Κυπέλλου Γερμανίας, ενώ παράλληλα ήθελε να προκαλέσει ένα συνολικό «ηλεκτροσόκ» στην ομάδα ενόψει του μεγάλου (και καθοριστικού) ντέρμπι με την Ντόρτμουντ την 1η Απριλίου (μετά το «παράθυρο» των Εθνικών Ομάδων), αλλά και τα μεγάλα ματς που ακολουθούν με την Μάντσεστερ Σίτι στους «8» του Champions League.

Ο Νάγκελσμαν, σε δήλωσή του στο «Kicker» τόνισε πως «δεν έχω καμία ενημέρωση σχετικά από τη διοίκηση της Μπάγερν», όμως όπως τονίζει το Μέσο, η αποφαση είναι πια δρομολογημένη και πιθανότατα μέχρι το Σάββατο (25/3) θα έχει οριστικοποιηθεί και η πρόσληψη του Τούχελ, με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2025, με τον 49χρονο τεχνικό να επιστρέφει στην πατρίδα του έπειτα από μία εξαετία σε Γαλλία (Παρί) και Αγγλία (Τσέλσι).

Ειδήσεις σήμερα:

Προπονητής Ταε Κβον Ντο - Βιασμοί ανηλίκων: Το βαρύ κατηγορητήριο και οι έρευνες

Φωτιά στη Νέα Σμύρνη: Ένας τραυματίας, απεγκλωβισμοί και καταγγελίες για εμπρησμό (εικόνες)

Υπόθεση μαστροπείας 14χρονης: Στον ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι