Κοινωνία

Υπόθεση μαστροπείας 14χρονης: Στον ανακριτή οι τρεις κατηγορούμενοι

Βαριές κατηγορίες αντιμερωπίζουν οι κατηγορούμενοι. Πώς παρέσυραν την 14χρονη φιλοξενούμενη σε δομή προστασίας κοριτσιών. Τι εξετάζουν οι Αρχές.



Απολογίες για την σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση της 14χρονης φιλοξενούμενης σε δομή προστασίας κοριτσιών θα δώσουν μετά το μεσημέρι ενώπιον της 31ης Ανακρίτριας οι τρεις κατηγορούμενοι για την αποτρόπαια υπόθεση.

Οι τρεις κατηγορούμενοι θα απολογηθούν για βαριές κατηγορίες που κατά περίπτωση αφορούν τα αδικήματα της μαστροπείας, γενετήσιων πράξεων με ανήλικο και παιδικής πορνογραφίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης η 14χρονη γνώρισε αρχικά τον βασικό κατηγορούμενο, ο οποίος είναι 29 ετών και πατέρας ανήλικων παιδιών, ο οποίος φέρεται να ξεκίνησε την εκπόρνευσή της. Μαζί με τον 29χρονο σήμερα θα απολογηθούν, ένας 24χρονος και ένας 25χρονος οι οποίοι φέρονται να βρέθηκαν με το παιδί σε ξενοδοχείο στο Μεταξουργείο. Εκεί έγινε καταγραφή σε βίντεο της σεξουαλικής κακοποίησης του κοριτσιού, υλικό που φέρεται να έχει εντοπιστεί στο κινητό ενός εκ των κατηγορουμένων.

Το κορίτσι φαίνεται να έφευγε και να επέστρεφε στην δομή που την φιλοξενούσε, με αναφορές για τουλάχιστον 50 τέτοια περιστατικά και τις εκτιμήσεις των αρχών να αναφέρουν ότι ενδέχεται κάθε απουσία της ανήλικης από την δομή να σηματοδοτεί «ένα ραντεβού κακοποίησης της».

Τα στοιχεία θα ερευνηθούν από την δικαστική έρευνα ώστε μεταξύ άλλων να προσδιοριστεί το εύρος της υπόθεσης, ο χρόνος εκκίνησης των πράξεων σε βάρος της ανήλικης αλλά και να εντοπιστούν όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτήν.

Η έρευνα των αρχών εκτιμάται ότι θα αποκαλύψει αν η 14χρονη ήταν το μοναδικό κορίτσι που παρασύρθηκε από τον 29χρονο μαστροπό ή αν η υπόθεση αφορά την δράση μεγάλου κυκλώματος με θύματα ευάλωτα παιδιά.

Μεταξύ των κατηγορουμένων που θα βρεθούν σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας είναι και πρώην φιλοξενούμενος σε δομή του ΜΚΟ «Κιβωτός του Κόσμου» ο οποίος είχε καταγγείλει τις συνθήκες της δομής και εν συνεχεία είχε αναιρέσει τα καταγγελλόμενα του.

Ο αδερφός, ενός εκ των συλληφθέντων, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 και υποστήριξε ότι ο αδερφός του δεν ήξερε την 14χρονη. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι φίλοι του, του είπαν να τους πάει με το αυτοκίνητο σε ένα σημείο και τότε τους σταμάτησε η Αστυνομία και τους συνέλαβε. Όπως είπε μέσα δεν ήταν το κορίτσι και ο αδερφός του δεν έχει σχέση με την υπόθεση.

