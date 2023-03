Κόσμος

Γαλλία: Διαδηλώσεις χωρίς τέλος - Οργή μετά την προεδρική αδιαλλαξία (εικόνες)

Απεργίες και διαδηλώσεις, καθώς το 76% των Γάλλων δεν πείστηκε από τη συνέντευξη Μακρόν για την ανάγκη της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης.





Στη «μητέρα όλων των απεργιών», όπως την ονόμασαν τα συνδικάτα που την προανήγγειλαν, πλήθος κόσμου μαζεύτηκε σε δεκάδες πόλεις της Γαλλίας για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στον νέο νόμο που θέσπισε η κυβέρνηση Μακρόν μία εβδομάδα νωρίτερα και ο οποίος αυξάνει το όριο στην ηλικία συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη.

Την ημέρα της ανακοίνωσης του νομοσχεδίου είχε ακολουθήσει αυθόρμητη συγκέντρωση στην πλατεία Κονκόρντ, μπροστά από το κτίριο της Εθνοσυνέλευσης και επεισόδια, ενώ λίγο αργότερα τα συνδικάτα κάλεσαν τους πολίτες για τη χθεσινή συγκέντρωση.

Σύμφωνα με τις Αρχές οι συγκεντρωμένοι της Πέμπτης ήταν περίπου 800.000, εκ των οποίων περίπου 80.000 στο Παρίσι, ενώ το συνδικάτο CGT κάνει λόγο για 800.000 συγκεντρωμένους μόνο στην περιοχή του Παρισιού, αριθμοί που την καθιστούν την πιο πολυάριθμη συγκέντρωση από την αρχή των διαδηλώσεων ενάντια στον νέο συνταξιοδοτικό νόμο, οι οποίες ξεκίνησαν με την πρώτη γενική απεργία στις 19 Ιανουαρίου.

Σημειώνεται πως για πρώτη φορά έπειτα από δέκα χρόνια, τα μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας αποφάσισαν να συγκροτήσουν κοινό μέτωπο στις διαδηλώσεις και να απεργήσουν μαζί, ενώ στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν ακόμη φοιτητικοί σύλλογοι, σωματεία εργαζομένων και κόμματα της αντιπολίτευσης. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα του Παρισιού βρίσκονται για 17η μέρα σε απεργία, με αποτέλεσμα σε πολλά σημεία της πρωτεύουσας η ατμόσφαιρα να είναι αποπνικτική, ενώ υπό κατάληψη τελούν πανεπιστήμια, εργοστάσια, και διυλιστήρια σε όλη τη χώρα.

Ο νέος συνταξιοδοτικός νόμος πέρασε με τη χρήση του περίφημου άρθρου 49.3 του συντάγματος, το οποίο δίνει στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να παρακάμψει την ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση και να θεσπίσει έναν νόμο με απλό προεδρικό διάταγμα. Ακολούθησε πρόταση μομφής προς την κυβέρνηση εκ μέρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία ωστόσο απορρίφθηκε με διαφορά εννέα ψήφων.

Παρά το γεγονός, ωστόσο, ότι το νέο νομοσχέδιο είναι και τυπικά πλέον θεσπισμένο, οι Γάλλοι διαδηλωτές είχαν ως κεντρικό τους αίτημα την απόσυρσή του, ενώ πολλοί ήταν εκείνοι που ζήτησαν την παραίτηση του Μακρόν και της πρωθυπουργού Ελιζαμπέτ Μπορν.

Επιπλέον, ενόχληση στην κοινή γνώμη φαίνεται πως προκάλεσε η συνέντευξη του προέδρου Μακρόν την επαύριο της θέσπισης του νομοσχεδίου, κατά την οποία δήλωσε πως δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε κανέναν ανασχηματισμό, απόσυρση ή εκλογική διαδικασία κι ότι προτίθεται να εφαρμόσει τον νόμο κατά γράμμα. Σε δημοσκόπηση που διεξήγαγε η εφημερίδα Le Figaro με συμμετέχοντες ψηφοφόρους όλων των κομμάτων, φάνηκε πως το 76% των Γάλλων «δεν πείστηκε» από τη συνέντευξη του Εμανουέλ Μακρόν.



Οι συγκεντρώσεις στις περισσότερες πόλεις ήταν μαζικές και διήρκεσαν από το πρωί έως αργά το απόγευμα. Ωστόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως στη Μασσαλία, στη Ρεν, στη Λυών και το Παρίσι σημειώθηκαν συγκρούσεις με την αστυνομία και επεισόδια.

Στην πρωτεύουσα της χώρας, όπου η διαδήλωση ξεκίνησε από την πλατεία της Βαστίλης, τοποθεσία με ιστορική σημασία, τα επεισόδια υπήρξαν ιδιαίτερα εκτεταμένα, με διαδηλωτές να πετούν βόμβες μολότοφ και να επιτίθενται σε βιτρίνες καταστημάτων, ενώ συνθήματα κατά της κυβέρνησης γράφτηκαν σε τοίχους κτιρίων στο κέντρο της πόλης.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, ενώ ένας αστυνομικός έχασε τις αισθήσεις του στις οδομαχίες, που συνεχίστηκαν μέχρι αργά το βράδυ.

Άγρια επεισόδια ξέσπασαν την Πέμπτη στο Παρίσι κατά τη διάρκεια ογκώδους διαδήλωσης κατά του νέου συνταξιοδοτικού.

Κάμερα απαθανάτισε τη στιγμή που γάλλος αστυνομικός δέχεται χτύπημα με αντικείμενο στο κεφάλι και κατευθείαν πέφτει αναίσθητος στο έδαφος, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοι του να τον τραβούν μακριά από τα επεισόδια.

