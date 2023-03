Αθλητικά

Euro 2024: Η Εθνική ξεκινά το... ταξίδι κόντρα στο Γιβραλτάρ

Η Ελλάδα αντιμετωπίζει στο Γιβραλτάρ στο Φάρο της Πορτογαλίας, στην πρεμιέρα της στα προκριματικά του Euro 2024. Τα πλάνα του Πογιέτ.



Από το γήπεδο που γνώρισε τη μοναδική ήττα στη μεγαλειώδη πορεία της στο Euro 2004, στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, ξεκινά το βράδυ της Παρασκευής (24/3, 21:45) η πορεία της Εθνικής ομάδας στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2024.

Τότε ήταν η Ρωσία που υποχρέωσε σε (ανώδυνη) ήττα με 2-1 το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Αυτή τη φορά όμως «αρκούδα» δεν υπάρχει στο δρόμο της, αντίθετα.

Αντίπαλος της γαλανόλευκης ομάδας θα είναι το Γιβραλτάρ, που χρησιμοποιεί για έδρα αυτό το γήπεδο της Νότιας Πορτογαλίας και μαζί με Ολλανδία, Γαλλία και Ιρλανδία είναι οι αντίπαλοι της Εθνικής στον Β΄ προκριματικό όμιλο. Η παρουσία των δύο ποδοσφαιρικών υπερδυνάμεων καθιστά εξ ορισμού δύσκολο έργο την απευθείας πρόκριση στην τελική φάση (Γερμανία), καθώς προκρίνονται οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου.

Οι «Μπλε» ήταν φιναλίστ του τελευταίου Παγκοσμίου Κυπέλλου και νικητές του προηγούμενου (2018). Οι «Οράνιε» ηττήθηκαν στα πέναλτι από τη μετέπειτα παγκόσμια Αργεντινή στα προημιτελικά του Κατάρ, ενώ η Ιρλανδία είναι πάντοτε ένας σκληροτράχηλος και υπολογίσιμος αντίπαλος.

Σε κάθε περίπτωση, ο Γκουστάβο Πογέτ δεν παύει να διαλαλεί σε κάθε ευκαιρία και προς πάσα κατεύθυνση ότι οι παίκτες του οφείλουν να έχουν κατά νου μόνο την πρόκριση από τον όμιλο και να μην επαναπαύονται στη δεύτερη ευκαιρία που δίνουν τα πλέι οφ του Nations League. Ο Ουρουγουανός εκλέκτορας της Εθνικής, που θα κλείσει ένα χρόνο από το ντεμπούτο του στον πάγκο της Εθνικής Ελλάδας, θα επιδιώξει να καταγράψει την έβδομη νίκη του σε έντεκα αγώνες.

Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη (54 συμμετοχές, 9 γκολ, 9 ασίστ) δύο χρόνια μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, δυναμώνει αρκετά την ομάδα στο μεσοεπιθετικό σκέλος.

Αγωνιστικά, ο Ιωαννίδης δεν προπονήθηκε την Πέμπτη και, λογικά, θα μείνει εκτός αποστολής. Ακόμη, ο Κουλιεράκης δεν ολοκλήρωσε το πρόγραμμα, σε αντίθεση με τον Μπουχαλάκη που προπονήθηκε κανονικά.

Ο Πογέτ δεν αποκάλυψε τα σχέδιά του για την αρχική ενδεκάδα, ωστόσο ο Βλαχοδήμος θα είναι κάτω από τα δοκάρια, με τους Μπάλντοκ και Ρότα να διεκδικούν τη θέση του δεξιού μπακ και τους Τσιμίκα (αριστερά), Μαυροπάνο, Χατζηδιάκο (στόπερ) να συνθέτουν την υπόλοιπη άμυνα.

Στη μεσαία γραμμή επικρατέστεροι για να ξεκινήσουν είναι οι Σιώπης, Μάνταλος και Μπακασέτας, χωρίς να αποκλείεται ο Φορτούνης, σέντερ φορ μάλλον θα επιλεγεί ο Παυλίδης από τον Γιακουμάκη, ενώ «παίζονται» οι δύο θέσεις των ακραίων επιθετικών.

Το παρελθόν με το Γιβραλτάρ

Με το Γιβραλτάρ η Ελλάδα τέθηκε αντιμέτωπη για πρώτη φορά στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2018. Αξιοσημείωτο είναι πως και τότε η Εθνική είχε κάνει πρεμιέρα στον όμιλο με την ίδια ομάδα, στο ίδιο γήπεδο της πόλης Φάρο.

Η Ελλάδα σημείωσε δύο εύκολες νίκες, επικρατώντας με 4-1 (10΄ Μήτρογλου, 43΄ αυτογκόλ Γουάιζμαν, 44΄ Φορτούνης, 45΄ Τοροσίδης - 26΄ Γουόκερ) εκτός έδρας και με 4-0 (32΄ Τοροσίδης, 61΄, 63΄ Μήτρογλου, 78΄ Γιαννιώτης) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο διαιτητής

Ο 31χρονος Νορβηγός Ρόχιτ Σάγκι είχε διαιτητεύσει το Σεπτέμβριο του 2021 την Εθνική Ελπίδων σε φιλικό αγώνα στη Δανία, που είχε λήξει ισόπαλος 1-1.

Τρεις μήνες αργότερα βρέθηκε και στον αγώνα ΠΑΟΚ - Λίνκολν Ρεντ Ιμπς 2-0 για το Conference League. Είναι ο 10ος Νορβηγός που διαιτητεύει την Εθνική Ελλάδας, με τον Ρούνε Πέντερσεν να το έχει κάνει τέσσερις φορές.

