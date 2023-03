Life

“Ποιος Παπαδόπουλος;”: Γέλιο στα νέα επεισόδια (εικόνες)

Η κωμική σειρά του ΑΝΤ1, "Ποιος Παπαδόπουλος;" μας κρατά ξεχωριστή συντροφιά τα πρώτα βράδια της εβδομάδας.

Το «Ποιος Παπαδόπουλος;», κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, στον ΑΝΤ1, μοιράζει στους τηλεθεατές μοναδικές ατάκες και άφθονο γέλιο.

Οι αγαπημένοι ήρωες της σειράς του ΑΝΤ1 συνεχίζουν να ζουν τη μία ανατροπή μετά την άλλη και να ακροβατούν μεταξύ κωμικών καταστάσεων, ενώ στη ζωή τους μπαίνουν νέα πρόσωπα που θα ανατρέψουν τις ισορροπίες της καθημερινότητάς τους.

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 40 O Αλέξανδρος επιστρέφει σπίτι μετά το ατύχημα και η Μελίνα, ψύχραιμη πλέον, απαιτεί εξηγήσεις από τον Αρίστο για το τι έκανε στην αντιπροσωπεία με την Ντιάνα. Έτσι κι αυτός αναγκάζεται να της πει όλη την αλήθεια για το πώς βρήκε λεφτά για να δώσει πίσω στην Ντιάνα ένα μέρος του χρέους του, προς μεγάλη έκπληξη της Μελίνας που δεν θα μπορούσε ούτε να φανταστεί ότι όλο αυτό έχει σχέση με τον αδερφό του Αρίστου, τον Περικλή, τον οποίο έχουν να συναντήσουν εδώ και χρόνια... Στο μεταξύ, ο Θάνος συνεχίζει επίμονα τις προσπάθειες να πείσει την Εριέττα να είναι πάλι μαζί του χωρίς καμία επιτυχία και τελικά ο Αλέξανδρος θα του δώσει μια τρελή ιδέα για να την κατακτήσει ξανά που μπορεί και να λειτουργήσει… Στο κατάστημα των Από Καρδιάς, η Περιστέρα, η Μάρθα και η Ρούλα δουλεύουν πλέον με πλήρη υγειονομική στολή χωρίς να λείπουν οι συνεχείς εντάσεις με την Άντζυ, η οποία όμως μόλις δει τυχαία τον Γιάννη θα γοητευτεί τρελά και θα ψάχνει ευκαιρία να τον ξανασυναντήσει! Ο Γιάννης από την άλλη, μαζί με τον Θανάση, συνεχίζει τις προσπάθειες να «σπρώξει» τα βεγγαλικά που του έχουν μείνει αμανάτι, αλλά από ένα γύρισμα της τύχης θα καταλήξει να…γίνει μονοπώλιο και τότε, με τα λεφτά που θα πέσουν στα χέρια του, θα κάνει μια κίνηση ματ που κανείς από τους Παπαδόπουλους δεν περιμένει… ΤΡΙΤΗ 28 ΜΑΡΤΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00 – Επεισόδιο 41 Ο Γιάννης περιφέρεται τριγύρω στη βίλα πάνω στο νέο του πατίνι, που αγόρασε με τα τελευταία λεφτά που του έμειναν από τα βεγγαλικά, και φυσικά δεν παραλείπει να υπενθυμίζει συνεχώς σε όλους ότι είναι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού σπάζοντας όλο και πιο πολύ τα νεύρα του Αρίστου. Στο μεταξύ, η Βιβή γίνεται λάστιχο ανάμεσα στα σπίτια των Παπαδόπουλων και των Χρηστίδιδων προσπαθώντας να τους εξυπηρετήσει όλους όσο καλύτερα μπορεί. Στο σχολείο, η Εριέττα ξεκαθαρίζει στον Θάνο ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα μεταξύ τους και αυτός, με τις συμβουλές του «γερόλυκου» Θανάση, αποφασίζει να περάσει στην αντεπίθεση και να την κάνει να ζηλέψει… Από την άλλη, στο κατάστημα των Από Καρδιάς, η Άντζυ αποφασίζει να κάνει την κίνησή της με τον Γιάννη, ο οποίος αρχικά δεν καταλαβαίνει τις προθέσεις, αλλά σταδιακά κολακεύεται και μπλέκει στα δίχτυα της! Ο Αρίστος γνωρίζει επιτέλους στην Μελίνα τον αδερφό του, τον Περικλή, και διεκδικεί δυναμικά την αντιπροσωπεία του από την Ντιάνα.

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας - Δήμητρα Σακαλή

Σκηνοθεσία: Βασίλης Μυριανθόπουλος

Πρωταγωνιστούν: Μαριάννα Τουμασάτου, Κρατερός Κατσούλης, Ελένη Ουζουνίδου, Γιάννης Δρακόπουλος, Μαριλού Κατσαφάδου, Μαριέλλα Σαββίδου, Σπύρος Σπαντίδας, Κωνσταντίνος Γεωργιόπουλος, Δημήτρης Δάρας, Ειρήνη Τσέλλου. Στο ρόλο του παππού Θανάση ο Βασίλης Κολοβός Παραγωγή: TANWEER PRODUCTIONS





