Κάτω Αχαΐα: μπέρδεψαν την 25η Μαρτίου με την 28η Οκτωβρίου (εικόνες)

Το λάθος μπορεί να διορθώθηκε, όμως οι εικόνες, κάνουν τον γύρο του διαδικτύου.

Οι εορταστικοί στολισμοί στην Κάτω Αχαϊα, εν όψει της επετείου της 25ης Μαρτίου, δεν πήγαν... κατ'ευχήν καθώς ένα μπέρδεμα στις εθνικές επετείους έγινε viral.

Πιο συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος του στολισμού φαίνεται να έκανε λάθος και η επιγραφή που ήταν τοποθετημένη στην εξέδρα των επισήμων αντί για «Ζήτω η 25η Μαρτίου» έγραφε «Ζήτω η 28η Οκτωβρίου».

Το συγκεκριμένο λάθος πολύ σύντομα έκανε τον γύρο των social media και πολύ σύντομα έσπευσε στο σημείο συνεργείο προκειμένου να αντικαταστήσει την υπάρχουσα επιγραφή με την σωστή. Πλέον η επιγραφή γράφει «Ζήτω η 25η Μαρτίου».

