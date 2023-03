Κόσμος

Μπάιντεν για 25η Μαρτίου: Ισχυρότερη από ποτέ η συμμαχία των ΗΠΑ με την Ελλάδα

Το ετήσιο μήνυμα του Αμερικανού Προέδρου, Τζο Μπάιντεν για την επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Στο ιστορικά υψηλό επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αλλά και στη διευρυμένη ατζέντα που χαρακτηρίζει τη διμερή σχέση της Ουάσιγκτον με την Αθήνα αναφέρεται ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στο ετήσιο μήνυμα του για τη κήρυξη της 25ης Μαρτίου ως ημέρα για τον εορτασμό της Ελληνικής Ανεξαρτησίας και ως Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος, «σήμερα, η συμμαχία μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ είναι ισχυρότερη από ποτέ. Μαζί, εμβαθύνουμε τη συνεργασία για το κλίμα και την ενέργεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις, την αντιμετώπιση της πανδημίας, την ανακούφιση από καταστροφές και πολλά άλλα για να διαμορφώσουμε έναν πιο υγιή, πιο εύπορο και πιο δίκαιο κόσμο. Μπροστά στη βάναυση επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η Ελλάδα έδειξε για άλλη μια φορά το ηθικό θάρρος και τις αξίες της -- καταδικάζοντας την επιθετικότητα της Ρωσίας και καλωσορίζοντας τους Ουκρανούς πρόσφυγες. Κάθε γενιά πρέπει να νικήσει τους θανάσιμους εχθρούς της δημοκρατίας και μαζί, θα συνεχίσουμε να δείχνουμε στον κόσμο ότι το σκοτάδι που οδηγεί στην απολυταρχία δεν μπορεί ποτέ να σβήσει τις φλόγες της ελευθερίας».

Συνεχίζοντας, ο Τζο Μπάιντεν μιλάει σε προσωπικό τόνο για τους στενούς δεσμούς και τις φιλίες που έχει σφυρηλατήσει με μέλη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας στη μακρά διαδρομή της πολιτικής του καριέρας. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρεται εγκωμιαστικά στη πολυδιάστατη συνεισφορά που έχουν οι Έλληνες ομογενείς στα τεκταινόμενα της αμερικανικής κοινωνίας, καθώς και στον ρόλο που επιτελούν ως γέφυρα φιλίας μεταξύ των δύο χωρών.

«Καθώς η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πορεύονται στο μέλλον μαζί, οι οικογενειακοί δεσμοί και οι συνεισφορές των Ελληνοαμερικανών συνεχίζουν να ενισχύουν τη συνεργασία μας σε κάθε βήμα. Οι Ελληνοαμερικανοί έχουν ηγετικό ρόλο σε κάθε κλάδο και κάθε κοινότητα, βοηθώντας στην οικοδόμηση μιας οικονομίας που λειτουργεί για όλους και εργάζονται για μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη για όλους. Έχω ευλογηθεί με δια βίου φιλίες και πολιτικούς μέντορες στην ελληνοαμερικανική κοινότητα και έχω δει από πρώτο χέρι πώς ο ελληνικός πολιτισμός και οι αξίες εμπλουτίζουν τον κοινωνικό ιστό της Αμερικής μας», σημείωσε ο κ. Μπάιντεν.

Όπως κάθε χρόνο, στο μήνυμα του Αμερικανικού προέδρου γίνεται αναφορά στις κοινές αξίες που συνδέουν τις δύο χώρες αλλά και στην αθηναϊκή δημοκρατία, η οποία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τους πατέρες της αμερικανικής δημοκρατίας.

«Σήμερα, τιμούμε τον ηρωισμό των Ελλήνων επαναστατών που πολέμησαν για την ανεξαρτησία τους πριν από περισσότερους από δύο αιώνες και γιορτάζουμε την ιερή ιδέα που πάντα ένωνε τα μεγάλα έθνη μας: ότι ‘εμείς οι άνθρωποι’ έχουμε τη δύναμη να διαμορφώσουμε τη μοίρα μας. Η ιστορία των κοινών αξιών μας και του κοινού σκοπού μας αρχίζει από την ίδρυση της Αμερικής, όταν η αρχαία αθηναϊκή δημοκρατία βοήθησε στο να εμπνεύσει τους δημιουργούς της δημοκρατίας μας να διαμορφώσουν ένα νέο σύστημα αυτοδιοίκησης. Μόλις λίγες δεκαετίες αργότερα, το 1821, όταν οι θαρραλέες γυναίκες και άνδρες της Ελλάδας ξεσηκώθηκαν για να κηρύξουν τη δική τους ανεξαρτησία από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, νέοι πατριώτες από τις νεοσύστατες Ηνωμένες Πολιτείες διέσχισαν τον Ατλαντικό για να υποστηρίξουν τον ελληνικό αγώνα για ελευθερία. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, Έλληνες και Αμερικανοί ενώθηκαν εναντίον των δυνάμεων του φασισμού, κατανοώντας σε βάθος ότι η δημοκρατία αξίζει θυσίες».

Τέλος, με αφορμή την επέτειο της Ελληνικής Ανεξαρτησίας, η οποία σηματοδοτεί τα 202 έτη φιλίας μεταξύ της σύγχρονης Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζο Μπάιντεν καλεί τις δύο χώρες να δεσμευτούν εκ νέου για την από κοινού υπεράσπιση της δημοκρατίας, υπερασπιζόμενες τα δικαιώματα, την ισότητα και την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων.

«Εγώ, ο Τζόζεφ Μπάιντεν, πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δυνάμει της εξουσίας που μου ανατίθεται από το Σύνταγμα και τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, διακηρύσσω δια του παρόντος την 25η Μαρτίου 2023, ως ελληνική Ημέρα Ανεξαρτησίας: Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας. Καλώ τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών να τιμήσει αυτή την ημέρα με κατάλληλες τελετές και δραστηριότητες».

