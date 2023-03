Κόσμος

Ο Μπάιντεν ζητεί την τιμωρία των στελεχών των προβληματικών τραπεζών

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, ζήτησε από το Κογκρέσο να δώσει στις ρυθμιστικές αρχές μεγαλύτερες εξουσίες.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν προέτρεψε σήμερα το Κογκρέσο να δώσει στις ρυθμιστικές αρχές μεγαλύτερες εξουσίες όσον αφορά τον τραπεζικό τομέα, όπως να έχουν τη δυνατότητα επιβολής υψηλότερων προστίμων, να ανακτούν κεφάλαια και να αποκλείουν από τον κλάδο στελέχη χρεοκοπημένων τραπεζών, σύμφωνα με μια ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

«Κανείς δεν είναι υπεράνω του νόμου» ανέφερε ο Δημοκρατικός πρόεδρος σε αυτήν την ανακοίνωση, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «η ενίσχυση της λογοδοσίας είναι ένα σημαντικό αποτρεπτικό μέσο ώστε να αποφύγουμε περιπτώσεις κακοδιαχείρισης στο μέλλον».

Η ισχύουσα νομοθεσία «περιορίζει την εξουσία της κυβέρνησης να αποδίδει ευθύνες στα στελέχη» των τραπεζών, υπενθύμισε.

Συγκεκριμένα, ο Μπάιντεν ζητά από το Κογκρέσο να δώσει στον FDIC (Ομοσπονδιακός Οργανισμό Ασφάλισης των Καταθέσεων) τη δυνατότητα να ανακτά αποζημιώσεις –συμπεριλαμβανομένων και των κερδών από πωλήσεις μετοχών– που έχουν λάβει τα στελέχη χρεοκοπημένων τραπεζών, όπως οι Silicon Valley Bank και η Signature Bank, ανέφερε ο Λευκός Οίκος σε μια δεύτερη ανακοίνωση.

Ο πρόεδρος ζητά επίσης από το Κογκρέσο να δώσει στον FDIC ευρύτερες εξουσίες, ώστε να μπορεί να αποκλείει από τον τραπεζικό τομέα τα στελέχη των τραπεζών που χρεοκοπούν και να επιβάλει πρόστιμα στους διευθυντές αυτών των τραπεζών.

