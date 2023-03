Πολιτισμός

Γλυπτά Παρθενώνα: Στο μουσείο της Ακρόπολης τα θραύσματα από το Βατικανό (εικόνες)

Συγκίνηση στην επανένωση θραυσμάτων των Γλυπτών του Παρθενώνα, στο μουσείο της Ακρόπολης.

Σε κλίμα χαράς και συγκίνησης πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μουσείο Ακρόπολης, στην Αίθουσα του Παρθενώνα, η απόδοση των τριών θραυσμάτων από τις μετόπες, τη ζωφόρο και τα αετώματα του Παρθενώνα, που επιστράφηκαν από τα Μουσεία του Βατικανού, στο μνημείο στο οποίο ανήκουν, τον Παρθενώνα. Η επανένωση αυτή έγινε χάρη στη σοβαρή και ουσιαστική εργασία όλων όσων ασχολήθηκαν με αυτήν, τόσο από την Αγία Έδρα και τα Μουσεία του Βατικανού όσο και από την ελληνική πλευρά, το Μουσείο Ακρόπολης και το Υπουργείο Πολιτισμού.

Τα θραύσματα που αποδόθηκαν στο μνημείο τους περιλαμβάνουν την κεφαλή ενός σκαφηφόρου (ιματιοφόρου) άνδρα που ανήκει στον λίθο V της βόρειας ζωφόρου του Παρθενώνα, την κεφαλή ενός γενειοφόρου άνδρα που αποδίδεται στη νότια μετόπη 16 της Κενταυρομαχίας και, τέλος, την κεφαλή ενός αλόγου που αποδίδεται σε αέτωμα του Παρθενώνα. Παρουσία της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λ. Μενδώνη, του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου, του προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Κ. Τασούλα, του Γραμματέα του Ποντιφικού Συμβουλίου Επισκόπου Brian Farrell, καθώς κι άλλων εκπροσώπων της Αγίας Έδρας, της καθ. Barbara Jatta, διευθύντριας των Μουσείων του Βατικανού, του γενικού διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης, Kαθ. Νικόλαου Χρ. Σταμπολίδη, εκπροσώπων της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, καθώς και άλλων καλεσμένων, τα τρία θραύσματα επέστρεψαν μετά από περισσότερο από δυο αιώνες στην πατρίδα τους.

«Η χειρονομία του αρχηγού της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας να αποδώσει στην Εκκλησία της Ελλάδος και προσωπικά στον μεγαλειότατο αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμο Β', τα τρία θραύσματα από τον γλυπτό διάκοσμο του Παρθενώνα, που έως τις αρχές Μαρτίου εκτίθεντο στο Βατικανό, για 200 και πλέον χρόνια έχει όχι μόνο ουσιαστικό αλλά και συμβολικό χαρακτήρα», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ν. Σταμπολίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στα τρία παρθενώνεια θραύσματα: «Πρόκειται για την κεφαλή ενός γενειοφόρου άνδρα η οποία ανήκει στη μετόπη 16 της νότιας πλευράς με την Κενταυρομαχία, και την κεφαλή νεαρού σκαφηφόρου με προσφορές η οποία προέρχεται από τη Βόρεια Ζωφόρο της Πομπής των Παναθηναίων, που ανηφόριζε από την αρχαία Αγορά για να εορταστούν τα γενέθλια της πολιούχου θεάς της Αθήνας. Τέλος, το τρίτο γλυπτό μια κεφαλή αλόγου -για την οποία υπάρχουν επιστημονικά ερωτήματα- θα μπορούσε να προέρχεται από ένα εκ των δύο αετωμάτων του μνημείου. Ανήκουν δηλαδή όλα στα τρία βασικά τμήματα της ανωδομής του ναού, που ενσωμάτωνε και απέδιδε γλυπτικά την ομορφιά και την τελειότητα του συνολικού αρχιτεκτονικού σώματος του Παρθενώνα», σημείωσε ο γενικός διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης.

Από την πλευρά του ο Επίσκοπος Μπράιαν Φάρελ, μίλησε για τη σημασία της χειρονομίας του πάπα, μια «εκκλησιαστική, πολιτιστική και κοινωνική χειρονομία φιλίας και αλληλεγγύης προς τον λαό της Ελλάδας», που έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιβεβαιώνει «ακόμα πιο δυνατά τη φιλία και την πνευματική εγγύτητα μεταξύ των Εκκλησιών μας». «Τα θραύσματα, που αντιπροσωπεύουν τρία διαφορετικά στοιχεία του γλυπτού διακόσμου του παγκόσμιου φήμης αθηναϊκού ναού, επέστρεψαν σήμερα στην πατρίδα τους», τόνισε μεταξύ άλλων ο επίσκοπος.

Τη «συγκίνηση και τη χαρά» του, που συμμετέχει στη σημερινή επίσημη τελετή επανένωσης των τριών θραυσμάτων από τα Μουσεία του Βατικανού στα αρχιτεκτονικά γλυπτά του Παρθενώνα, στο Μουσείο Ακρόπολης, εξέφρασε και ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. «Η συγκίνηση μου οφείλεται στο γεγονός ότι σήμερα ενώπιόν μας ολοκληρώνεται, ενσαρκώνεται στην πράξη, η πρωτοβουλία του αγαπητού αδελφού και σεβάσμιου προκαθημένου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, Πάπα Φραγκίσκου, να δωρίσει στη μετριότητά μου τα τρία αυτά θραύσματα και δι' εμού έπειτα να επανεύρουν τη θέση τους στον φυσικό τους χώρο, εδώ, στην αίθουσα του Παρθενώνα του Μουσείου Ακρόπολης. Η πράξη αυτή του Πάπα Φραγκίσκου είναι ιστορικής σημασίας και έχει θετικότατες προεκτάσεις σε πολλαπλά επίπεδα», σημείωσε μεταξύ άλλων ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος.

«Η μοναδικής σημασίας και σπουδαιότητας πνευματική και φιλάδελφος χειρονομία της Αυτού Αγιότητος του Πάπα Φραγκίσκου προς τον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμο, δείχνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πώς ο πολιτισμός μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στο διάλογο, στην ειρήνη, στη συμφιλίωση των κοινοτήτων, στην αδελφοσύνη των λαών», δήλωσε η υπουργός Λ. Μενδώνη, που επισήμανε την «καθοριστική» συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου («οι ευχαριστίες μας στο πρόσωπό του είναι ευγνώμονες και διαρκείς», σημείωσε), εκφράζοντας την «ευγνωμοσύνη μας προς τον Πάπα Φραγκίσκο για την ιστορική και γενναιόδωρη απόφασή του είναι διαρκής και για πάντα» και ευχαριστώντας τον αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο «από καρδιάς για τον ενθουσιασμό και την απόλυτη σύμπραξή του στην επανένωση των τριών θραυσμάτων με τα παρθενώνεια γλυπτά του Μουσείου της Ακρόπολης».

«Η χειρονομία του Ποντίφικα έρχεται αρωγός στο δίκαιο και ηθικό αίτημα σύμπαντος του ελληνικού λαού, αλλά και στην εργώδη προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού, για οριστική επιστροφή και επανένωση του συνόλου των Γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα», πρόσθεσε η υπουργός, η οποία μετέφερε «τον θερμό χαιρετισμό και τις βαθιές ευχαριστίες του πρωθυπουργού Κ. Μητσοτάκη, ο οποίος, όπως είπε, «ήλπιζε ότι θα προλάβαινε μετά τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες να είναι σήμερα εδώ, αλλά δυστυχώς η σύνοδος καθυστέρησε και δεν ήθελε σε καμία περίπτωση να καθυστερήσει αυτή την εκδήλωση η οποία και για εκείνον είναι πολύ σημαντική και συναισθηματικά φορτισμένη».

