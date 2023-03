Οικονομία

Στουρνάρας: Καμία ανησυχία για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελλάδα αποτελεί "πυλώνα ηρεμίας και σταθερότητας" υπογράμμισε ο διοικητικής της ΤτΕ, αναφερόμενος στις πρόσφατες διεθνείς χρηματοπιστωτικές εξελίξεις.

Η Ελλάδα αποτελεί "πυλώνα ηρεμίας και σταθερότητας" υπογράμμισε ο διοικητικής της Τράπεζας Ελλάδος , Γιάννης Στουρνάρας , σε συνέντευξη του , στο CNN Greece, αναφερόμενος στις πρόσφατες διεθνείς χρηματοπιστωτικές εξελίξεις.

Ο κ. Στουρνάρας διαβεβαίωσε για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα , λέγοντας ότι δεν υφίσταται κανένα απολύτως θέμα ανησυχίας για τις εγχώριες τράπεζες και τις καταθέσεις.Οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται σε εξαιρετική θέση έναντι των εξελίξεων, τόνισε.

Ειδήσεις σήμερα:

25η Μαρτίου: Ευχές Τσαβούσογλου σε Δένδια για την Εθνική Επέτειο

25η Μαρτίου: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε μετρό και τραμ

Θεσσαλονίκη: Μπακαλιάρος ετών 113 έγινε θέμα και στο BBC