Miami Open - Τσιτσιπάς: πέρασε στον επόμενο γύρο χωρίς αγώνα

Ξεκούραστη νίκη για τον Έλληνα τενίστα που προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του Miami Open.

O Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στους 32 του Masters στο Miami Open χωρίς όμως να αγωνιστεί.

Μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα με τον Ρισάρ Γκασκέ, ο Γάλλος ενημέρωσε πως λόγω τραυματισμού αποσύρεται από το παιχνίδι, δίνοντας το εισιτήριο στον Τσιτσιπά εντελώς ξεκούραστα.

Ετσι, άνευ αγώνα ο Στέφανος θα παίξει την Δευτέρα στην φάση των «32» όπου αργότερα θα μάθει αν αντίπαλός του θα είναι ο Χιλιανός Γκαρίν ή ο Αργεντινός Μπάες.

