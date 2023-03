Κόσμος

Πούτιν: η Μόσχα θα αναπτύξει “τακτικά” πυρηνικά όπλα στη Λευκορωσία

Τι ανέφερε ο Ρώσος Πρόεδρος για τη συμφωνία με τη Λευκορωσία.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα έχει συνάψει συμφωνία με τη γειτονική Λευκορωσία για να αναπτύξει "τακτικά" πυρηνικά όπλα στο έδαφος της συμμάχου της, χώρας που βρίσκεται στις πύλες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

"Δεν υπάρχει τίποτα ασυνήθιστο εδώ: οι Ηνωμένες Πολιτείες το κάνουν αυτό εδώ και δεκαετίες. Αναπτύσσουν εδώ και πολύ καιρό τα τακτικά πυρηνικά τους όπλα στο έδαφος των συμμάχων τους", δήλωσε ο Πούτιν σε συνέντευξη που μεταδόθηκε στη ρωσική τηλεόραση.

"Συμφωνήσαμε να πράξουμε το ίδιο -- χωρίς να παραβιάσουμε τις δεσμεύσεις μας, τονίζω, χωρίς την παραβίαση των διεθνών μας δεσμεύσεων για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων", πρόσθεσε ο Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο είχε από καιρό θέσει το θέμα της στάθμευσης τακτικών πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία, η οποία συνορεύει με την Πολωνία, δήλωσε ο Πούτιν στην κρατική τηλεόραση.

"Έχουμε ήδη βοηθήσει τους Λευκορώσους συναδέλφους μας και εξοπλίσαμε τα αεροπλάνα τους (...) χωρίς να παραβιάσουμε τις διεθνείς μας δεσμεύσεις για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Δέκα αεροπλάνα είναι έτοιμα να χρησιμοποιήσουν αυτό το είδος όπλου", συνέχισε ο Πούτιν και πρόσθεσε ότι η Μόσχα έχει ήδη μεταφέρει στη Λευκορωσία έναν αριθμό τακτικών πυραυλικών συστημάτων Iskander που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτόξευση πυρηνικών όπλων.

"Από την 3η Απριλίου αρχίζουμε να εκπαιδεύουμε τα πληρώματα. Και την 1η Ιουλίου θα ολοκληρώσουμε την κατασκευή ειδικής αποθήκης για τα τακτικά πυρηνικά όπλα στο έδαφος της Λευκορωσίας", δήλωσε αναφέροντας ότι η Μόσχα δεν θα μεταβιβάσει τον έλεγχο των όπλων στο Μινσκ.

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο, η απόφαση αυτή υποκινήθηκε από τη βούληση του Λονδίνου να στείλει πυρομαχικά που περιέχουν μη εμπλουτισμένο ουράνιο στην Ουκρανία, όπως ανέφερε πρόσφατα Βρετανίδα αξιωματούχος.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν απείλησε να χρησιμοποιήσει επίσης αυτό το είδος οβίδας, εάν το Κίεβο παραλάβει τέτοιες οβίδες. "Η Ρωσία, φυσικά, έχει ό,τι χρειάζεται για να απαντήσει. Έχουμε, χωρίς υπερβολή, εκατοντάδες χιλιάδες τέτοιες οβίδες. Δεν τις χρησιμοποιούμε επί του παρόντος", τόνισε.

