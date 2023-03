Αθλητικά

Παναθηναϊκός - μπάσκετ: 3 σερί ήττες μετά από 32 χρόνια στην Α1

Από τα «πέτρινα χρόνια» όταν αγωνιζόταν στον «Τάφο του Ινδού», είχε να γνωρίσει τρείς συνεχόμενες εγχώριες ήττες ο εξάστερος.

Αν οι νεότεροι σε ηλικία φίλοι του Παναθηναϊκού επιχειρούν να θυμηθούν πότε η ομάδα τους γνώρισε τρεις διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα της Α1 μπάσκετ, μάταια προσπαθούν.

Πιθανότατα δεν είχαν καν γεννηθεί την αγωνιστική περίοδο 1990-91, όταν το «τριφύλλι» έχασε για τελευταία φορά τρία συνεχόμενα ματς πρωταθλήματος. Σε μία εποχή που χρησιμοποιούσε ακόμη ως έδρα το σημερινό κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» -τον επιλεγόμενο «Τάφο του Ινδού»-, είχε ως ένα και μοναδικό ξένο το νεαρό Αντόνιο Ντέιβις (με σημαντική θητεία αργότερα στο NBA) και Έλληνες όπως ο Αργύρης Παπαπέτρου, ο Λιβέρης Ανδρίτσος, ο Ντέιβιντ Στεργάκος και ο... πιτσιρικάς Φραγκίσκος Αλβέρτης.

Είναι τα χρόνια που ο Παναθηναϊκός βρισκόταν μακριά από τη διεκδίκηση τίτλων και συνήθως πάλευε για να εξασφαλίσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, απέχοντας... έτη φωτός από τους κυρίαρχους Άρη και ΠΑΟΚ, αλλά και ευρισκόμενος πίσω από ομάδες όπως ο Πανιώνιος και ο Ηρακλής.

Με τις τρεις ήττες που γνώρισε τις τελευταίες 12 ημέρες (81-73 από τον ΠΑΟΚ στην Πυλαία στις 13/3, 76-74 από τον Ολυμπιακό στο ΟΑΚΑ στις 19/3 και 77-73 από την ΑΕΚ σήμερα στα Ανω Λιόσια), οι «πράσινοι» έφτασαν συνολικά τις πέντε, σε 19 αγώνες που έχουν δώσει στη φετινή Basket League.

Τελευταία φορά που συμπλήρωσαν πέντε ήττες στην κανονική περίοδο ήταν τη σεζόν 2002-2003, χρονιά που πάντως το «τριφύλλι» κατέκτησε το πρωτάθλημα, επικρατώντας στους τελικούς της ΑΕΚ με 3-1 νίκες.

