Σύγκρουση τρένων στα Τέμπη: Μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας

Σε κλίμα συγκίνησης τελέστηκε η επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη.

Η επιμνημόσυνη δέηση τελέστηκε στο παρεκκλήσι του Αγίου Φιλίππου του Διακόνου εντός του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης από τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα.

Σε κλίμα συγκίνησης αρκετός κόσμος έσπευσε στο παρεκκλήσι κρατώντας ένα λουλούδι και ναψαν ένα κεράκι στη μνήμη των 57 ανθρώπων που χάθηκαν στο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα.

Εν τω μεταξύ στην αυριανή ημέρα στρέφεται το δικαστικό ενδιαφέρον, καθώς θα απολογηθεί ο συμβασιούχος σταθμάρχης, ο οποίος θα περάσει την πόρτα του ειδικού εφέτη-ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, θα ισχυριστεί ότι η βάρδια του έληγε στις 10 το βράδυ και ο ίδιος έφυγε στις 10:15.

Αύριο ξεκινού οι απολογίες

Την Τρίτη την πόρτα το ειδικού εφέτη-ανακριτή θα περάσει ο αρχαιότερος σταθμάρχης, εκείνος του οποίου η βάρδια έληγε στις 11 το βράδυ αλλά φέρεται να αποχώρησε νωρίτερα. Ο ίδιος φαίνεται πως θα ισχυριστεί ότι η βάρδια του έληγε μεν στις 11 το βράδυ, αλλά ακόμη κι αν βρισκόταν εκεί μέχρι και τις 11, δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι για να αποφευχθεί η τραγωδία, καθώς η αμαξοστοιχία 62 έφτασε στο σταθμό της Λάρισας στις 11.02 το βράδυ.

Εν τω μεταξύ την ερχόμενη Πέμπτη 30, Μαρτίου πρόκειται να περάσει επίσης την πόρτα του ανακριτή για να απολογηθεί ο επιθεωρητής. Θα ισχυριστεί ότι είχε ζητήσει στην βάρδια και μέχρι και τις 11 να υπάρχουν δύο άτομα. Η απολογία του επιθεωρητή θα γίνει με υπόμνημα.

