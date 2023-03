Κόσμος

Ρωσία: από ουκρανικό drone η έκρηξη που δημιούργησε κρατήρα σε πόλη (βίντεο)

Από την έκρηξη, τραυματίστηκαν δύο παιδιά. Τι αναφέρει ρωσικό πρακτορείο επικαλούμενο πηγές υπηρεσιών ασφαλείας.

Η έκρηξη στο κέντρο της πόλης Κιρεγέφσκι, κοντά στην Τούλα οφείλεται σε drone, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η έκρηξη δημιούργησε κρατήρα και τραυμάτισε δύο παιδιά, σύμφωνα με τις υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών.

Εκπρόσωπος των υπηρεσιών δήλωσε ότι τα παιδιά φέρουν τραύματα από θραύσματα και δεν βρίσκονται σε κίνδυνο.

In Kireevsk (35 km from Tula), the terrorist state of Ukraine launches a kamikaze Tu-141 "Strizh" drone on the civilian population. pic.twitter.com/dCXyxfjiUn — Guardian (@Kanayoury) March 26, 2023

Το drone που έπληξε την πόλη Κιρεγέφσκι κοντά στην Τούλα ήταν ένα ουκρανικό TU-141 γεμάτο εκρηκτικά, μετέδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Unknown object fell, exploded and created a crater in Kireevsk, Russia pic.twitter.com/8Gt3Zaqemn — Special Kherson Cat ?????? (@bayraktar_1love) March 26, 2023

