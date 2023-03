Κόσμος

Συνταξιοδοτικό: Διαδηλώσεις και βίαια επεισόδια συγκλονίζουν τη Γαλλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Βράζει" η Γαλλία για το συνταξιοδοτικό. Συνάντηση με την αντιπολίτευση θα έχει η πρωθυπουργός.

Η Γαλλίδα πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπορν έχει προγραμματίσει να δεχθεί την εβδομάδα της 3ης Απριλίου τις κοινοβουλευτικές ομάδες και τα πολιτικά κόμματα, συμπεριλαμβανομένης της αντιπολίτευσης, καθώς και εκπροσώπους συλλογικοτήτων, με στόχο "να υπάρξει ηρεμία στη χώρα", δήλωσε σε συνέντευξή της στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ένα χρονοδιάγραμμα ενδεχόμενων συναντήσεων με τις συνδικαλιστικές και τις εργοδοτικές οργανώσεις διαμορφώνεται την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε η πρωθυπουργός.

Διαδηλώσεις και βίαια επεισόδια συγκλονίζουν τη χώρα μετά την υιοθέτηση στις 16 Μαρτίου, χωρίς ψηφοφορία στην Εθνοσυνέλευση, της αμφιλεγόμενης μεταρρύθμισης για την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης. Δύο μήνες μετά την έναρξη της κινητοποίησης κατά του νόμου αυτού, μια νέα ημέρα διαδηλώσεων προγραμματίζεται για την Τρίτη, με την κυβέρνηση και τα συνδικάτα να προειδοποιούν για τον κίνδυνο "χάους".

"Πρέπει να υπάρξει κατευνασμός", είπε η Μπορν, ενώ απέρριψε το αίτημα του επικεφαλής του CFDT, του πρώτου συνδικάτου στη Γαλλία, Λοράν Μπερζέ, να ανασταλεί η εφαρμογή της μεταρρύθμισης.

Η μεταρρύθμιση υιοθετήθηκε και θα "ακολουθήσει την πορεία της" μέχρι το Συνταγματικό Συμβούλιο που θα γνωμοδοτήσει, στο τέλος της οποίας ο πρόεδρος της Δημοκρατίας "πρέπει να εκδώσει τον νόμο", όπως προβλέπει το Σύνταγμα, δήλωσε η Μπορν.

Παρότι χρήση του άρθρου 49.3 για την υιοθέτηση αυτής της μεταρρύθμισης πυροδότησε το κίνημα διαμαρτυρίας, η πρωθυπουργός επιθυμεί να μην χρησιμοποιεί πλέον αυτό το αμφιλεγόμενο άρθρο του γαλλικού Συντάγματος, το οποίο επιτρέπει να περάσει αναγκαστικά το νομοσχέδιο στην Εθνοσυνέλευση, εκτός από τα οικονομικά κείμενα.

"Ο στόχος που ορίζω για το μέλλον δεν είναι το 49.3 εκτός από τα οικονομικά κείμενα", δήλωσε.

Επιφορτισμένη από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν να οικοδομήσει ένα κυβερνητικό πρόγραμμα και ένα νομοθετικό πρόγραμμα, η Ελιζαμπέτ Μπορν διευκρινίζει ότι θα "αναπτύξει" για να το κάνει αυτό ένα "σχέδιο δράσης" τις επόμενες τρεις εβδομάδες "το οποίο επιστρατεύει όλους τους παράγοντες που θέλουν να προχωρήσει (η) χώρα".

"Θέλουμε πραγματικά να δώσουμε προτεραιότητα σε μερικά θέματα ώστε γρήγορα να παρουσιάσουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα στους Γάλλους", τόνισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Σεισμός στην Αττική

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια τη Δευτέρα

Πέθανε η Μαρία Κοδάμα