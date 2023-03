Κοινωνία

Καιρός: πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αισθητή θα είναι σε όλη τη χώρα η μεταβολή του καιρού, με την εκδήλωση φαινομένων στο μεγαλύτερο μέρος της επικράτειας.

Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα το μεσημέρι με κύρια χαρακτηριστικά την εκδήλωση βροχών και καταιγίδων στα βόρεια και δυτικά ηπειρωτικά, στο βόρειο Αιγαίο και στο Ιόνιο, που κατά τόπους θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις, τους ενισχυμένους ανέμους ακόμη και σε ηπειρωτικές περιοχές, αλλά και τη σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/ meteo.gr, από αύριο το πρωί τα φαινόμενα θα επηρεάσουν κατά κύριο λόγο την Ανατολική Στερεά και Θεσσαλία και το Αιγαίο ενώ προς το βράδυ θα περιοριστούν στο Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο και θα εξασθενήσουν.

Στα ορεινά της Πίνδου και της Μακεδονίας, άνω των 1.000 μέτρων, θα σημειωθούν χιονοπτώσεις από τις πρώτες βραδινές ώρες σήμερα έως αύριο το πρωί. Από αύριο το μεσημέρι έως τις πρώτες βραδινές ώρες, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν και στα ανατολικά της Θεσσαλίας και Στερεάς έως περιοχές με υψόμετρο περίπου 800 μέτρων.

Οι άνεμοι αναμένεται να είναι ενισχυμένοι τόσο στα πελάγη, όπου σήμερα θα φτάνουν τα έξι έως επτά μποφόρ και αύριο τα επτά έως οκτώ μποφόρ, όσο και στις ηπειρωτικές περιοχές όπου κατά τόπους θα φτάνουν τα πέντε έως έξι μποφόρ. Ιδιαιτέρα για την πόλη της Θεσσαλονίκης από τις πρώτες ώρες αύριο έως το μεσημέρι αναμένεται πολύ ενισχυμένος βαρδάρης που κατά διαστήματα θα φτάνει τα έξι μποφόρ με ιδιαίτερα ισχυρές ριπές.

Αύριο η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 1 έως 10 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 3 έως 16, στη Θεσσαλία από 7 έως 17, στην Ήπειρο από 3 έως 14, στη Στερεά από 6 έως 17, στην Πελοπόννησο από 4 έως 19, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 13, στα νησιά του Βορείου Αιγαίου από 7 έως 15, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από 7 έως 17, στις Κυκλάδες από 9 έως 18, στα Δωδεκάνησα από 13 έως 18 και στην Κρήτη από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Σημειώνεται ότι η ελάχιστη θερμοκρασία αναμένεται προς το τέλος του 24ώρου.

Στην Αττική αναμένονται βροχές, καταιγίδες και ενδεχομένως χαλαζοπτώσεις από αύριο το πρωί, με τα ισχυρότερα φαινόμενα να αναμένονται στα δυτικά, βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις τρία έως πέντε μποφόρ και το μεσημέρι και απόγευμα πρόσκαιρα τέσσερα έως έξι μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου, με την ελάχιστη να αναμένεται προς το τέλος του 24ώρου.

Στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις έως αύριο το πρωί ενώ στη συνέχεια θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις τρία έως πέντε μποφόρ και από το πρωί έως το απόγευμα τέσσερα έως έξι μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη: Ελεύθερος με όρους ο συμβασιούχος σταθμάρχης

Μητσοτάκης: Καταλληλότερες και δοκιμασμένες οι σταθερές κυβερνήσεις

Σύγκρουση αεροπλάνων: Η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας