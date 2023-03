Πολιτισμός

Εθνικό Θέατρο - Δραματική Σχολή: Επιστρέφουν οι καθηγητές

Η ανακοίνωση των καθηγητριών και καθηγητών του Εθνικού Θεάτρου για την επιστροφή τους στα μαθήματα.

Με ανακοίνωσή τους, οι καθηγήτριες και οι καθηγητές της δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου -που είχαν παραιτηθεί στις 8 Φεβρουαρίου ως ένδειξη συμπαράστασης στους σπουδαστές της σχολής που είχαν προχωρήσει σε κατάληψή της, αλλά και διαμαρτυρίας προς την Πολιτεία σχετικά με το θέμα της διαβάθμισης των καλλιτεχνικών σπουδών- επιστρέφουν στα καθήκοντά τους «συνεχίζοντας τον αγώνα με ανοιχτές τις σχολές».

«Το βασικό μας αίτημα δεν έχει εισακουστεί. Οι καλλιτεχνικές σπουδές παραμένουν αδιαβάθμιστες. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε τη ριζική αλλαγή των συνθηκών, την επιθυμία των σπουδαστών να επιστρέψουν στα μαθήματα, καθώς και την εξαιρετικά πιεστική χρονική συγκυρία η οποία καθιστά μοναδική εφικτή λύση για την ομαλή ολοκλήρωση του έτους την επιστροφή των ίδιων διδασκόντων που είχαν ήδη ξεκινήσει πριν την κατάληψη. Έτσι, αποφασίζουμε να "συνεχίσουμε τον αγώνα με ανοιχτές τις σχολές", όπως λένε και οι σπουδαστές μας» αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους οι καθηγήτριες και οι καθηγητές της δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου, τονίζοντας πως οι έως τώρα κινητοποιήσεις δεν πήγαν χαμένες.

«Φέραμε στο φως ένα σημαντικότατο ζήτημα, και κερδίσαμε την ενότητα όλου του καλλιτεχνικού κόσμου, καθώς και τη στήριξη πολύ μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης. Είναι μια καλή αρχή, για να συνεχίσουμε με νέα μορφή τις διεκδικήσεις όταν προκύψει νέο κυβερνητικό σχήμα μετά τις εκλογές» επισημαίνουν.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Στις 8/2/2023, εμείς, οι καθηγητές και καθηγήτριες της δραματικής σχολής του Εθνικού Θεάτρου, υποβάλαμε την ομαδική μας παραίτηση ως ένδειξη συμπαράστασης στους σπουδαστές της σχολής που είχαν προχωρήσει σε κατάληψή της, αλλά και διαμαρτυρίας προς την Πολιτεία η οποία κώφευε στο θέμα της διαβάθμισης των καλλιτεχνικών σπουδών.

Ωστόσο, από τις 28/2, το τοπίο άλλαξε ριζικά, και η αιχμή των κινητοποιήσεων μετατοπίστηκε σε ζητήματα πολύ σοβαρότερα που έχουν σχέση με ανθρώπινες ζωές. Συν τοις άλλοις, βρισκόμαστε πλέον σε προεκλογική περίοδο, που σημαίνει ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει συνομιλητής προς τον οποίο να μπορεί να ασκηθεί πίεση εκ μέρους των καλλιτεχνών.

Κρίναμε, λοιπόν, τόσο εμείς όσο και οι σπουδαστές και οι σπουδάστριες, ότι η κατάληψη μιας δραματικής σχολής δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον αρχικό σκοπό της κάτω από τις πρόσφατες συνθήκες. Το σπουδαστικό σώμα έλυσε τις καταλήψεις των σχολών, και η Διεύθυνση του Εθνικού Θεάτρου μάς απηύθυνε εχθές την εξής πρόσκληση: "Σύμφωνα με όσα είχαμε ανακοινώσει δημόσια στις 9/2, καλούμε τους παραιτηθέντες καθηγητές και καθηγήτριες του Εθνικού Θεάτρου να επιστρέψουν και να ολοκληρώσουν το διδακτικό τους έργο, ώστε να διασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο και η ομαλή συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας γι' αυτή τη χρονιά".

Το βασικό μας αίτημα δεν έχει εισακουστεί. Οι καλλιτεχνικές σπουδές παραμένουν αδιαβάθμιστες. Ωστόσο, αναγνωρίζουμε τη ριζική αλλαγή των συνθηκών, την επιθυμία των σπουδαστών να επιστρέψουν στα μαθήματα, καθώς και την εξαιρετικά πιεστική χρονική συγκυρία η οποία καθιστά μοναδική εφικτή λύση για την ομαλή ολοκλήρωση του έτους την επιστροφή των ίδιων διδασκόντων που είχαν ήδη ξεκινήσει πριν την κατάληψη. Έτσι, αποφασίζουμε να "συνεχίσουμε τον αγώνα με ανοιχτές τις σχολές", όπως λένε και οι σπουδαστές μας. Οι έως τώρα κινητοποιήσεις δεν πήγαν χαμένες. Φέραμε στο φως ένα σημαντικότατο ζήτημα, και κερδίσαμε την ενότητα όλου του καλλιτεχνικού κόσμου, καθώς και τη στήριξη πολύ μεγάλου μέρους της κοινής γνώμης. Είναι μια καλή αρχή, για να συνεχίσουμε με νέα μορφή τις διεκδικήσεις όταν προκύψει νέο κυβερνητικό σχήμα μετά τις εκλογές.

Ανέστης Αζάς / Ιώ Βουλγαράκη / Αλέξανδρος Βούλγαρης / Χαράλαμπος Γωγιός / Χρήστος Δήμας / Φωκάς Ευαγγελινός / Εβίτα Ζημάλη / Θάλεια Ιστικοπούλου / Γρηγόρης Ιωαννίδης / Αλεξάνδρα Καζάζου / Σίμος Κακάλας / Αλεξία Καλτσίκη / Χαρά Κεφαλά / Μαρία Κεχαγιόγλου / Κατερίνα Κοζαδίνου / Ρηνιώ Κυριαζή / Παναγιώτα Κωνσταντινάκου / Γεωργία Μαυραγάνη / Γιάννης Μετζικώφ / Θωμάς Μοσχόπουλος / Κωνσταντίνος Μπουμπούκης / Γιάννης Νταλιάνης / Βίκυ Παναγιωτάκη / Θάνος Παπακωνσταντίνου / Αγλαΐα Παππά / Κωνσταντίνα Πιτσιάκου / Γιώργος Σαμπατακάκης / Πέτρος Σεβαστίκογλου / Αγγελική Στελλάτου / Σύλλας Τζουμέρκας / Ιωάννα Τουμπακάρη / 'Αγγελος Τριανταφύλλου / Πρόδρομος Τσινικόρης / Λένα Φιλίπποβα / Ταξιάρχης Χάνος / Νίκος Χατζόπουλος / Αργυρώ Χιώτη».

