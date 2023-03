Οικονομία

Μετρό: Ανατροπή για την απεργία της Τρίτης

Αναστέλλεται η προγραμματισμένη για αύριο Τρίτη 28 Μαρτίου 24 απεργία στο Μετρό ( Γραμμή 2&3).

Με ανακοίνωση του το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών τονίζει πως υπάρχει «δίαυλος επικοινωνίας για την επίλυση των αιτημάτων των εργαζομένων και ως εκ τούτου αναστέλλει την 24ωρη απεργία».

Πιο αναλυτικά το ΣΕΛΜΑ στην ανακοίνωση του επισημαίνει «Στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για την υλοποίηση των αιτημάτων μας και των δεσμεύσεων της κυβέρνησης προς τους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ, φάνηκε αμυδρά, να υπάρχει ένας δίαυλος επικοινωνίας για την επίλυση των προβλημάτων.

Για το λόγο αυτό το σωματείο μας αναστέλλει "προσωρινά" μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας, την 24ωρη απεργία που είχε προκηρύξει για αύριο Τρίτη 28/3/23, διεκδικώντας κρατικές συγκοινωνίες, φθηνές γρήγορες και αξιόπιστες για όλους τους πολίτες» .

Σημειώνεται πως κανονικά θα λειτουργήσουν και ο ηλεκτρικός και το τραμ .

