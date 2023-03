Κόσμος

ΝΑΤΟ - Ουγγαρία: “Ναι” για Φινλανδία, “Όχι” για Σουηδία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με συντριπτική πλειοψηφία η επικύρωση της ένταξης της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ. Το αίτημα της Σουηδίας «θα συζητηθεί αργότερα».

Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας επικύρωσε σήμερα την ένταξη της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, έπειτα από μήνες καθυστέρησης, φέρνοντας το Ελσίνκι ένα βήμα πιο κοντά στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο.

Το αίτημα της Φινλανδίας έγινε δεκτό με τη συντριπτική πλειοψηφία των βουλευτών (182 σε σύνολο 199) να ψηφίζει υπέρ. Η περίπτωση της Σουηδίας ωστόσο «θα συζητηθεί αργότερα».

Η Φινλανδία και η Σουηδία ζήτησαν μαζί να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ωστόσο η διαδικασία, ιδίως για τη Σουηδία, παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα από τα κοινοβούλια της Τουρκίας και της Ουγγαρίας.

Για να ενταχθούν οι δύο χώρες η διαδικασία θα πρέπει να εγκριθεί προηγουμένως και από τις 30 χώρες μέλη του ΝΑΤΟ.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισραήλ: Γενική απεργία κατά της δικαστικής μεταρρύθμισης Νετανιάχου

Χαλκιδική: Απόδραση 26χρονης κρατούμενης που κατηγορείται για κλοπή “μαμούθ”

Σύγκρουση αεροπλάνων: Η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία της Πολιτικής Αεροπορίας