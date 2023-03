Κοινωνία

Ενδοικογενειακή βία – “Panic Button”: Ξεκίνησε η λειτουργία του

Πως λειτουργεί η ψηφιακή εφαρμογή που χορηγείται δωρεάν σε γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Από πού χορηγείται και σε ποιες περιοχές είναι διαθέσιμο προς το παρόν.

Ξεκίνησε από την Πέμπτη 23 Μαρτίου 2023 η λειτουργία του προγράμματος "Panic Button" (κουμπί πανικού) σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με σκοπό την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.

Πρόκειται για ψηφιακή εφαρμογή που χορηγείται δωρεάν σε γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας, οι οποίες αφού την εγκαταστήσουν σε κινητό τηλέφωνο έξυπνης τεχνολογίας (smartphone) έχουν τη δυνατότητα άμεσης και ασφαλούς ειδοποίησης της Ελληνικής Αστυνομίας σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας, που συνδέονται με απειλή ή κίνδυνο της ζωής ή σωματικής ακεραιότητας.

Συγκεκριμένα, το θύμα πατώντας παρατεταμένα την αντίστοιχη ένδειξη στην οθόνη του κινητού του τηλεφώνου, ενεργοποιεί την εφαρμογή και αυτόματα αποστέλλεται γραπτό μήνυμα (sms) στο Επιχειρησιακό Κέντρο της 'Αμεσης Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον εντοπισμό του.

Η εφαρμογή χορηγείται από τα Αστυνομικά Τμήματα, τα Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και τα συμβουλευτικά κέντρα του δικτύου Δομών της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής και στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης.

Ακολούθως, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγγραφής, η δικαιούχος απαιτείται να συμπληρώσει:

Αριθμητικό Κωδικό

Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

Ονοματεπώνυμο

Αριθμό κινητού τηλεφώνου

Διεύθυνση κατοικίας και όροφο

Όνομα που αναγράφεται στο κουδούνι της κατοικίας

Ιστορικό περιστατικών κακοποίησης

Ένδειξη κατοχής όπλου από τον/την θύτη

Ενδείξεις ύπαρξης τέκνων και εγκυμοσύνης του θύματος

Ενδείξεις ύπαρξης ιστορικού εξαρτήσεων από ουσίες, καθώς και ψυχολογικών διαταραχών του/ της θύτη.

