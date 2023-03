Οικονομία

Επικουρικές συντάξεις: Πότε πληρώνονται όσες εκδόθηκαν τον Φεβρουάριο

Συνολικά 26.000 δικαιούχοι θα δουν τις επικουρικές συντάξεις τους. Πότε θα καταβληθούν.

Στην καταβολή συνολικού ποσού 54,5 εκατ. ευρώ σε 26.000 δικαιούχους που είδαν την οριστική επικουρική σύνταξή τους να εκδίδεται τον Φεβρουάριο, προχωρούν οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Οι πληρωμές αυτών των επικουρικών πραγματοποιούνται αυτές τις ημέρες, μαζί με την καταβολή των κύριων συντάξεων Απριλίου.

Υπενθυμίζεται πως είχε προηγηθεί η πληρωμή επιπλέον 17.000 ασφαλισμένων, για τους οποίους εκδόθηκε η οριστική επικουρική σύνταξή τους στα τέλη Ιανουαρίου και πληρώθηκαν στα τέλη Φεβρουαρίου. Συνολικά, όπως αναφέρει ο ΕΦΚΑ σε ανακοίνωσή του, οι ασφαλισμένοι που είδαν να εκδίδεται και να πληρώνεται η οριστική επικουρική σύνταξή τους το τελευταίο δίμηνο ανέρχονται σε 43.000.

Αν συνυπολογιστούν και οι 37.500 δικαιούχοι, που έλαβαν την προκαταβολή επικουρικής σύνταξης στις 14 Μαρτίου, οι ωφελούμενοι συνολικά από τις παρεμβάσεις που έγιναν το τελευταίο διάστημα στο μέτωπο των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων ανέρχονται σε πάνω από 80.000.

