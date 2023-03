Κόσμος

Γαλλία - Συνταξιοδοτικό: Στους δρόμους παραμένουν οι διαδηλωτές (εικόνες)

"Πλημμύρισαν" οι δρόμοι της Γαλλίας με διαδηλωτές, για ακόμα μία μέρα.

Σχεδόν 740.000 διαδηλωτές συμμετείχαν σήμερα στις κινητοποιήσεις στη Γαλλία, από τους οποίους 93.000 στο Παρίσι, για τη 10η ημέρα κινητοποίησης κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, η οποία σημαδεύτηκε από μείωση της συμμετοχής, σύμφωνα με την αστυνομία.

Στις 23 Μαρτίου, την προηγούμενη ημέρα διαδηλώσεων, σχεδόν 1,09 εκατ. πολίτες συμμετείχαν στις πορείες διαμαρτυρίας σε όλη τη χώρα, από τους οποίους 119.000 στο Παρίσι, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Το συνδικάτο CGT κάνει λόγο σήμερα για 450.000 διαδηλωτές στο Παρίσι, αριθμός μικρότερος σε σύγκριση με την προηγούμενη κινητοποίηση.

Βίαια επεισόδια ξέσπασαν σήμερα το απόγευμα κατά τη διάρκεια της πορείας των διαδηλωτών στο Παρίσι, σε ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα λόγω του αδιεξόδου στον διάλογο μεταξύ της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν και των συνδικάτων.

Οι δυνάμεις της τάξης παρενέβησαν για να διαλύσουν ταραξίες, ορισμένοι από τους οποίους λεηλάτησαν ένα κατάστημα και έβαλαν φωτιά σε κάδους απορριμμάτων, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου. Η αστυνομική διεύθυνση του Παρισιού ανακοίνωσε ότι έγιναν 22 συλλήψεις.

