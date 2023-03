Πολιτική

Εκλογές 2023 - ΝΔ: “Έτσι θα προχωρήσουμε… Σταθερά, τολμηρά, μπροστά” (βίντεο)

Η Νέα Δημοκρατία δημοσίευσε το πρώτο προεκλογικό βιντεο στα social media μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού για την διεξαγωγή εθνικών εκλογών στις 21 Μαΐου.

«Δεσμευτήκαμε να μειώσουμε τους φόρους και την ανεργία. Να φέρουμε επενδύσεις. Να αυξήσουμε τον κατώτατο μισθό. Να θωρακίσουμε την πατρίδα. Να κάνουμε ένα μεγάλο ψηφιακό άλμα. Για μία Ελλάδα πιο ανθρώπινη, πιο σύγχρονη, πιο ισχυρή» αναφέρει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σχετική ανάρτηση.

«Έτσι θα προχωρήσουμε. Σταθερά. Τολμηρά. Μπροστά», γράφει ακόμη ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο της Τρίτης πως οι εκλογές θα διεξαχθούν την Κυριακή 21 Μαΐου.

Όπως έγινε γνωστό από το Μέγαρο Μαξίμου, έχει ήδη ενημερώσει σχετικά την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε πως οι δεύτερες εκλογές, αν χρειαστούν, θα διεξαχθούν το αργότερο στις αρχές Ιουλίου. Ακόμη, σημείωσε ότι οι Πανελλαδικές εξετάσεις και η έναρξη της τουριστικής περιόδου καθόρισαν την ημερομηνία των εκλογών.

