“Καλάθι του νονού” στα καταστήματα παιχνιδιών - Τι περιλαμβάνει

Ποια προϊόντα θα περιλαμβάνει το "Καλάθι του Νονού". Πότε έρχεται το "καλάθι του Πάσχα".



«Πρεμιέρα» στα καταστήματα παιχνιδιών κάνει σήμερα, 29 Μαρτίου το «καλάθι των νονών» που περιλαμβάνει παιχνίδια από 12 κατηγορίες, σε συγκρατημένες τιμές, προκειμένου οι νονοί να κάνουν τα ψώνια για τα βαφτιστήρια τους ενόψει Πάσχα.

Κάθε κατάστημα μπορεί να επιλέξει να εντάξει στο καλάθι του νονού μια ή περισσότερες κατηγορίες προϊόντων ώστε να εφαρμοστεί το μέτρο και από μικρά καταστήματα.

Θα περιλαμβάνει 12 συνολικά κατηγορίες παιχνιδιών ως εξής: λαμπάδες και παιχνίδια, σοκολατένια αυγά, επιτραπέζια και παζλ, παιχνίδια με κούκλες, κουκλόσπιτα και άλλα αξεσουάρ (παιχνίδια μίμησης), βρεφικά παιχνίδια, φιγούρες δράσης, παιχνίδια κατασκευών και δημιουργίας (π.χ. παιχνίδια με τουβλάκια), οχήματα – τηλεκατευθυνόμενα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, αθλητικά παιχνίδια (π.χ. μπάλες, παιδικές μπασκέτες και τέρματα), λούτρινα και μουσικά παιχνίδια.

Εξάλλου, από τις 5 Απριλίου έρχεται στα σουπερμάρκετ και το «καλάθι του Πάσχα» που θα περιέχει σαρακοστιανά είδη καθώς και αρνί, κατσίκι, τσουρέκι και σοκολατένια αβγά.

