Miami Open - Τσιτσιπάς: Ήττα και αποκλεισμός

Μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα, ο Ελληνας πρωταθλητής ηττήθηκε και έμεινε εκτός συνέχειας.



Ανυπέρβλητο αποδείχθηκε το εμπόδιο του Κάρεν Κατσάνοφ για τον Στέφανο Τσιτσιπά, στον αγώνα για τους «16» του τουρνουά, που φιλοξενείται στο Μαϊάμι. Μετά από έναν συναρπαστικό αγώνα, ο Ελληνας πρωταθλητής, ο οποίος βρίσκεται στο Νο 3 της παγκόσμιας κατάταξης, ηττήθηκε από τον Ρώσο (Νο 16 στον κόσμο) με 7-6(4), 6-4 και έμεινε εκτός συνέχειας.

Είναι αλήθεια, ότι μετά από τον χαμένο τελικό στο Australian Open, τον περασμένο Ιανουάριο, ο 24χρονος «Tsitsifast» δυσκολεύεται να αποδώσει σύμφωνα με τις δυνατότητες του, καθώς ταλαιπωρείται από τραυματισμό στον ώμο.

Οσον αφορά στον 26χρονο Ρώσο, πήρε την «εκδίκηση» του από τον Τσιτσιπά, μετά την ήττα του στον ημιτελικό της Μελβούρνης, ενώ στον πρώτο του προημιτελικό στο Μαϊάμι, θα αντιμετωπίσει τον Αργεντινό, Φρανσίσκο Τσερούντολο (Νο 31 στον κόσμο), ο οποίος νίκησε τον Ιταλό, Λορέντσο Σονέγκο (Νο 59) με 3-6, 6-3, 6-4.

