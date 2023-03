Κοινωνία

Δίκη Πισπιρίγκου - Παιδίατρος: Εξέτασα την Τζωρτζίνα πριν από την ανακοπή και δεν βρήκα κάτι

Η παιδίατρος που εξέτασε την Τζωρτζίνα πριν από την ανακοπή καταθέτει στη δίκη για τον θάνατό της.

Την κλινική εικόνα της Τζωρτζίνας λίγες ώρες πριν υποστεί την ανακοπή που την άφησε τετραπληγική περιέγραψε, στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο, η παιδίατρος Λαμπρινή Βίτσα, η οποία εργαζόταν στο Καραμανδάνειο τον Απρίλιο του 2021 όταν το παιδί εισήχθη για νοσηλεία.

Η μάρτυρας εξέτασε το κοριτσάκι δύο φορές και ήταν παρούσα χωρίς συμμετοχή στις προσπάθειες των γιατρών για επαναφορά μετά την ανακοπή, που χρεώνεται στην Πισπιρίγκου ως απόπειρα ανθρωποκτονίας της κόρης της.

Όπως κατέθεσε η παιδίατρος, είδε τη Τζωρτζίνα μία ημέρα μετά την εισαγωγή της και αφού το παιδί έκανε εμετό: «Η πρώτη επαφή ήταν στις 9 Απριλίου 2021, την εξέτασα στις 12:30, την ώρα που με ενημέρωσαν ότι έκανε εμετό και συνέστησα να μπει ορός. Την είδα και την Κυριακή το πρωί. Είχε προηγηθεί το βράδυ του Σαββάτου ένα επεισόδιο υποξίας. Την είδα ξαπλωμένη, παρακολουθούσε στο λαπ τοπ ένα παιδικό. Την εξέτασα, δεν βρήκα κάτι, δεν άκουσα ακροαστικά», ανέφερε η κ. Βίτσα για την κατάσταση του παιδιού, το οποίο λίγες ώρες αργότερα υπέστη ανακοπή.

Η κ. Βίτσα είπε πως ενημέρωσε τον πατέρα, ο οποίος ήταν στο νοσοκομείο πριν υποστεί την ανακοπή η Τζωρτζίνα, πως το παιδί ήταν σταθερό. Επίσης, είπε πως είδε ανήσυχο τον Μάνο Δασκαλάκη ο οποίος όταν εκείνη του είπε πως υπάρχει κάτι ανησυχητικό τής είχε απαντήσει ότι «έτσι γίνεται με εμάς ποτέ "δεν υπάρχει κάτι" και όλο κάτι γίνετα»" και πως η ίδια προσπάθησε να τον καθησυχάσει γνωρίζοντας πως έχει χάσει ένα παιδί.

Την επόμενη φορά που είδε την Τζωρτζίνα «το παιδί ήταν διασωληνωμένο», όπως είπε η κ. Βίτσα αναφερόμενη στον χρόνο μετά την ανακοπή. Μάλιστα, ανέφερε πως είδε «ψύχραιμη τη μητέρα όταν βγήκε το παιδί με το φορείο μετά την ανάνηψη».

Απαντώντας σε ερώτηση του συνηγόρου της Ρούλας Πισπιρίγκου, Αλέξη Κούγια, η μάρτυρας επιβεβαίωσε την επικοινωνία, στην οποία αναφέρονται συνάδελφοί της από το Καραμανδάνειο, με την παιδοκαρδιολόγο Αγγελική Καρατζά. Την εν λόγω επικοινωνία, σύμφωνα με την υπεράσπιση, φέρεται να μην επιβεβαιώνει η ίδια η παιδοκαρδιολόγος, η οποία θα κληθεί σε κατάθεση.

Η κ. Βίτσα κατέθεσε πως όταν έγινε εισαγωγή της Τζωρτζίνας, συνάδελφός της παιδίατρος επικοινώνησε με την κ. Καρατζά πριν το παιδί υποστεί ανακοπή. Σύμφωνα με την κ. Βίτσα, η παιδοκαρδιολόγος μετέφερε στον συνάδελφό της ότι είχε δει το κοριτσάκι 10 ημέρες πριν, πως δεν είχε διαπιστώσει κάποιο πρόβλημα και ότι πρότεινε σε δεύτερο χρόνο την τοποθέτηση Holter για την καταγραφή του καρδιακού ρυθμού.

Απαντώντας σε ερώτηση της υπεράσπισης, η μάρτυρας είπε πως η ανακοπή της Τζωρτζίνας «μας είχε συγκλονίσει» και ότι το περιστατικό συζητήθηκε στις ενημερώσεις των γιατρών χωρίς να γίνει ιατρικό συμβούλιο με αυτό το αντικείμενο.

Η δίκη συνεχίζεται.

