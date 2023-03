Κοινωνία

Ηλεία - Ληστεία σε κοσμηματοπωλείο με λεία 100000 ευρώ: Πέντε συλλήψεις (εικόνες)

Χειροπέδες σε επικίνδυνους κακοποιούς για ληστεία κοσμηματοπωλείου και σε κλοπές. Πώς έπεσαν στα χέρια των Αρχών, πώς δρούσαν. Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ.

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας, τα μέλη της οποίας ενέχονται σε ληστεία κοσμηματοπωλείου και σε κλοπές στην Ηλεία, προχώρησε η αστυνομία, συλλαμβάνοντας τρία άτομα, ηλικίας 53, 48 και 32 ετών αντίστοιχα, τα οποία έχουν απασχολήσει τις Αρχές στο παρελθόν για σοβαρά ποινικά αδικήματα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, σε περιοχές της Ηλείας, από αστυνομικούς του τμήματος Ασφαλείας Ήλιδας, μαζί με αστυνομικούς της Ασφάλειας Πύργου και του τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με την συνδρομή αστυνομικών της ΕΚΑΜ και των ΟΠΚΕ Πύργου και Πατρών, συνελήφθησαν οι τρεις προαναφερόμενοι άνδρες.

Σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, όπως προέκυψε από τις έρευνες, οι τρεις συλληφθέντες διέπραξαν στις 3 Μαρτίου ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στην Ηλεία, από το οποίο αφαίρεσαν κοσμήματα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ, ενώ τους τελευταίους δυο μήνες, προέβησαν σε κλοπή αυτοκινήτου, μοτοσικλέτας και πινακίδων κυκλοφορίας οχήματος.

Ως προς την μεθοδολογία των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι ενώθηκαν ως μέλη σε επιχειρησιακά δομημένη εγκληματική ομάδα, με σκοπό τη διάπραξη ένοπλων ληστειών.

Σε έρευνες που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα σε περιοχή της Ηλείας, όπου διέμεναν οι τρεις συλληφθέντες, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο πιστόλια και δύο γεμιστήρες, 21 φυσίγγια, τρεις κάλυκες πυροβόλου όπλου, διάφορα κοσμήματα, αυτοκίνητο, για το οποίο έχει δηλωθεί κλοπή και το οποίο έφερε κλεμμένες πινακίδες κυκλοφορίας, πινακίδες κυκλοφορίας, για τις οποίες έχει δηλωθεί κλοπή, μοτοσικλέτα, για την οποία έχει δηλωθεί κλοπή, τρεις κουκούλες τύπου (full face), καθώς και ένα δοχείο γεμάτο με βενζίνη.

Παράλληλα, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ένα άλλο δωμάτιο στα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, όπου διέμεναν τα τρία μέλη της εγκληματικής ομάδας, συνελήφθησαν δυο ακόμη άνδρες, ηλικίας 29 και 24 ετών αντίστοιχα.

Στο συγκεκριμένο δωμάτιο βρέθηκαν, ένα πιστόλι με γεμιστήρα, 33 φυσίγγια, 15 γραμμάρια ακατέργαστης αποξηραμένης κάνναβης, 10,5 γραμμάρια μεταμφεταμίνης και μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αμαλιάδας, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την υπόθεση.

