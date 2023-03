Πολιτική

Εκλογές: Νέο προεκλογικό σποτ της ΝΔ (βίντεο)

Ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στα social media δημοσίευσε τον «δεκάλογο» των πεπραγμένων της κυβέρνησης.

Tο δεύτερο σποτάκι ενόψει των εκλογών παρουσίασε η Νέα Δημοκρατία και συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα social media.

«Σύνθημά μας είναι το έργο μας», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενόψει των βουλευτικών εκλογών στις 21 Μαΐου.

Στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του εμφανίζονται τα εξής μηνύματα της ΝΔ: «Σε 4 χρόνια μειώθηκε η ανεργία κατά 7 μονάδες, αυξήσαμε τον κατώτατο μισθό κατά 20%, μειώσαμε 50 φόρους και εισφορές, αυξήσαμε τις συντάξεις μετά από 12 χρόνια, είχαμε ρεκόρ σε επενδύσεις, εξαγωγές, έσοδα τουρισμού, προχωρήσαμε στη ψηφιοποίηση του κράτους, προχωρήσαμε σε μόνιμους διορισμούς 25.000 εκπαιδευτικών, θωρακίσαμε την πατρίδα, μειώσαμε τις μεταναστευτικές ροές, στηρίξαμε την κοινωνία. Σταθερά, τολμηρά, μπροστά».

Σύνθημά μας είναι το έργο μας και οι δεσμεύσεις που τηρήσαμε. Τώρα όμως είναι η ώρα να προχωρήσουμε μπροστά ακόμη πιο τολμηρά. Αυτό είναι το καθήκον μας. Και αυτό θα κάνουμε. pic.twitter.com/E9uZjy59Po

— Kyriakos Mitsotakis (@kmitsotakis) March 29, 2023

