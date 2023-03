Πολιτική

Εκλογές - Μητσοτάκης από Γλυφάδα: Όχι σε κυβερνήσεις αστάθειας

Η πρώτη περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την ανακοίνωση των εκλογών. Τα μηνύματα που έστειλε.

Μία είναι η κάλπη αυτής της 21ης Μαΐου, όπου ψηφίζουμε για την Ελλάδα που μας αξίζει, για το ποιον πρωθυπουργό και ποια κυβέρνηση θα έχουμε τα επόμενα χρόνια, υπογράμμισε από τη Γλυφάδα, μιλώντας σε υποστηρικτές της ΝΔ, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και προκάλεσε όλους όσοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να προκύψει κυβέρνηση στις 22 Μαΐου να δηλώσουν ξεκάθαρα με ποιους πρόκειται να συνεργαστούν.

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε του πολίτες να κλείσουν την πόρτα σε κυβερνήσεις αστάθειας καθώς όπως είπε μαθηματικά μπορεί να προκύψει κυβέρνηση ηττημένων ανάμεσα στους κυρίους Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Βαρουφάκη, επισημαίνοντας ότι αυτό που χρειάζεται η Ελλάδα είναι αυτοδύναμη, σταθερή και ισχυρή κυβέρνηση την επόμενη μέρα των εκλογών.

Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε, εκ νέου, αποφασισμένος όσο ποτέ, να συγκρουστεί με όλες τις ευθείες αναχρονισμού και αναξιοκρατίας, όπως είπε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζονται ότι η ΝΔ ιστορικά είναι το κόμμα που τόλμησε να τα βάλει με τις κακές συντεχνίες στο Δημόσιο. «Όπως είχα δεσμευτεί για λιγότερους φόρους το 2019 σας κοιτώ στα μάτια και σας λέω ότι δέσμευση μου για την επόμενη τετραετία είναι καλύτεροι μισθοί για όλες και όλους», τόνισε.

Απευθυνόμενους στους νέους ο κ. Μητσοτάκης τους κάλεσε να συγκρίνουν και να ψηφίσουν αυστηρά, τονίζοντας ότι «πολίτες την τελευταία στιγμή το 2019 δεν μας εμπιστεύτηκαν να το κάνουν τώρα γιατί μιλάμε με αποτελέσματα». «Εκεί που αστοχήσαμε και κάναμε λάθη, πρώτος εγώ τα αναγνώρισα και ανέλαβα την ευθύνη. Δεν κρύφτηκα», είπε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

